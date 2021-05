Preparan manifestación en Berlín el 29 de mayo contra la represión en Cuba

Cubanos residentes y exiliados en Berlín preparan una manifestación contra la represión en la Isla para este 29 de mayo, según informó a CiberCuba la escritora Ares Marrero.

La protesta se celebrará a las 5:00 pm, en los restos del muro del Berlín, que están en la Potsdamer Platz, de la capital de Alemania. Allí los cubanos harán una performance en silencio y con caretas. Sin hablar quieren presentar argumentos sólidos en formato fotografía y vídeo de la presencia policial, la persecución y el abuso que se vive hoy en Cuba. Quieren mostrar los métodos que usa el Partido Comunista contra opositores, activistas y periodistas independientes.

Será la tercera concentración de cubanos que se organiza en la capital alemana en los últimos seis meses, aunque en esta ocasión se espera que se sumen compatriotas de otros puntos del país.

"Nosotros empezamos cuando la Primavera Negra y éramos cuatro gatos". Sin embargo, para este 29 de mayo, los cubanos libres de Berlín esperan más afluencia, a pesar de los miedos de quienes aún no quieren salir en la foto, pero abrazan la causa desde el anonimato.

La primera de las manifestaciones anteriores tuvo lugar el 5 diciembre de 2020, también en Potsdamer Platz, en apoyo al Movimiento San Isidro. Allí se organizó una parada artístico-reivindicativa, donde hubo lectura de poemas, canciones, pintura en directo y carteles de "Todos somos San Isidro" y "Por una Cuba libre y democrática".

En declaraciones a CiberCuba, Ares Marrero, portavoz de los organizadores de la manifestación del próximo 29 de mayo, señaló que a raíz de esa concentración de diciembre nació un grupo de artistas y cubanos de todas las profesiones que se consideran a sí mismos activistas por el crecimiento humano, por los derechos humanos y por el mejoramiento de la vida en Cuba.

Ese grupo se llama Berlín Opus Cuba y "se alimenta de esa necesidad intrínseca de expresar nuestro sentir común, a favor de la justicia y el amor, de la libertad y la humanidad especialmente en nuestra isla. Cuba atraviesa una crisis donde la violencia y la presencia policial en las calles no tienen precedente", señalan en un comunicado enviado a este portal.

La manifestación del 29 de mayo busca dar visibilidad entre los alemanes a los métodos represivos y las detenciones arbitrarias que están teniendo lugar en Cuba en estos momentos.

Es, por tanto, una forma de "informar al público alemán y desarticular la farsa del régimen cubano, para sensibilizarlo de que vivimos en una dictadura", añadió Marrero en entrevista con CiberCuba.

Para la escritora, en estos momentos es fundamental que todo el acoso que se está produciendo en Cuba a los activistas por el respeto a los derechos humanos sea conocido en el mundo.

"Estamos trabajando arduamente con instituciones en Alemania, desde la inteligencia, desde el argumento. Lo que está pasando con Luis Manuel Otero Alcántara nos ha sacado muchas lágrimas", recalcó la escritora.

En este sentido, Ares Marrero respondió de forma contundente al fiscal Jorge Luis Reyes Blanco que amenazó con juzgar en ausencia a los cubanos que protestan en el extranjero contra la falta de libertades en la Isla: "Están equivocados. Jurídicamente estamos seguros de que ellos, en suelo libre, nada pueden hacer y aquellos que vayan a Cuba, también buscarán su manera de protegerse. No nos van a parar. No nos van a callar. No lo vamos a tolerar más", añadió.

Cada vez son más los cubanos que se suman a manifestaciones fuera de la Isla. Este 20 de mayo, un grupo de compatriotas se manifestó en Costa Rica, no sólo por el aniversario del surgimiento de la República de Cuba sino también contra los crímenes de lesa humanidad.