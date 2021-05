Director de teatro Carlos Celdrán sobre Leoni Torres: Eligió trabajar y fundar cuando otros eligieron lo contrario

Carlos Celdrán con Yuliet Cruz, Leoni Torres y Francisco Céspedes Foto © Carlos Celdrán/ Facebook

El prestigioso dramaturgo y director de teatro cubano Carlos Celdrán rompió lanzas a favor del cantante Leoni Torres, luego de que este haya sido atacado en las redes sociales por colaborar con el músico Willy Chirino, uno de los artistas del exilio más críticos con el régimen castrista.

En una publicación en su muro de Facebook, Celdrán alabó la evolución profesional que ha tenido Torres y su esposa, la actriz Yuliet Cruz, en sus respectivas carreras artísticas.

"He visto crecer a Leoni, he visto crecer a Yuliet. Sus carreras se han levantado con un trabajo descomunal, cada noche, cada día, sin concesiones, durante los momentos más duros y los menos duros de estos años de la vida de Cuba. Eligieron trabajar y fundar cuando otros eligieron lo contrario", expresó.

Celdrán, Premio Nacional de Teatro 2016, aseguró que siente una admiración hacia la pareja de artistas y que está en deuda personal con ambos.

Tras haber dirigido a Yuliet Cruz en sus versiones de 'Mecánica' y 'Aire frío', el fundador y director de la compañía Argos Teatro afirmó que tanto ella como Torres han triunfado "a golpe de trabajo diario".

"Han dado de sí mismos, han puesto en pie referentes ante el vacío y la mediocridad, sin cansarse sin acomodarse. Sin dejar de ser ellos mismos. Lo que son ahora lo han ganado a golpe de trabajo diario y constante en el teatro, (con o sin dinero por medio) en los escenarios más diversos, más extenuantes, frente al público real, menos favorecido, de aquí y de fuera, como toca hacer. Como corresponde a los verdaderos artistas", recalcó.

Leoni Torres ha recibido el apoyo de varias figuras de la cultura cubana, luego de que fuera tildado de traidor por anunciar que haría un tema con Willy Chirino.

El salsero Alain Daniel, el trovador Carlos Varela, el humorista Ulises Toirac, el actor Erdwin Fernández y el presentador Alexis Valdés son algunos de los que han mostrado su solidaridad con el cantante.

"A los que lo tildan de traidor o de mercenario o de lo que esté de moda y de lo cual no esté yo al tanto: muchos artistas que no son Leoni y que ustedes quieren con la vida, colaboran con artistas cubanos que no residen en Cuba y que han mostrado su desacuerdo con la Revolución cubana", expresó Toirac en su muro de Facebook.

Por su parte, Alain Daniel comentó que seguramente los que atacan a Torres son los mismos que en los años 90 escuchaban y cantaban a escondidas el disco de Willy Chirino 'Oxígeno'.

"Solo faltaba pedir permiso, consultar o someter a votación para ver con qué artista se graba o con cuál no, y con quién se hace uno las fotos que quiera y con quién no", subrayó.