Cubano denuncia la escasez de alimentos en Cuba hasta en tiendas en MLC

Mercado de Boyeros Foto © Twitter / @rafrsr

Un cubano denunció la escasez de alimentos en Cuba en las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) de La Habana.

Este ciudadano además se cuestionó cómo es posible que con tal desabastecimiento de los mercados, el Estado asegure que habrá en Cuba crecimiento económico.

"Salgo de casa de mi hija y paso por frente del mercado de Boyeros y no había ni cola, Claro, la tienda pelada, ni con los dólares logran mantenerlas surtidas. Después de hacer una pequeña compra de lo que había, no tenían ni javas. Pero nada, dicen que vamos a crecer un 6%", comentó el ciudadano en Twitter.

Una persona comentó este publicación señalando: "Siempre predije que una vez que el gobierno tuviera el dinero en sus manos sin necesidad de circulación monetaria, no tenían obligación de poner productos en los mercados. No lo hicieron al principio para engañar al pueblo pero como siempre pasa, la mentira tiene patas cortas".

Otra persona señaló que a los cubanos les "toca comprar a sobre precio y elevar la inflación a la estratosfera". Añadió que esto ocurre por "no crear mercados mayoristas".

"CADECA no tiene USD para los que salen del país, sin fútbol en TV porque no pueden pagar derechos de transmisión, no alcanza para abastecer las tiendas MLC, mucho menos las de MN, dolarizan medios y recursos de producción agrícola; solo les falta cobrarnos en dólares las vacunas", comentó otra persona en Twitter.

La crisis de alimentos en Cuba golpea a la población que no consigue cubrir sus necesidades ni siquiera comprando las cosas en MLC. Los mercados están continuamente desabastecidos y cuando los surten las personas se ven obligadas a hacer colas de varias horas para poder comprar lo elemental.

La pasada semana la población dejó numerosas críticas en Twitter a la viceministra de Economía y Planificación, Johana Odriozola Guitart, por compartir una publicación que afirmaba que las colas son expresión de que existe acceso a los mercados en Cuba.

"Esta es una economía que piensa en más de 11 millones de personas. Las colas son molestas pero son un reflejo de no aplicar terapias de choque. Son la expresión de que existe acceso de todos a esos mercados", escribió Odriozola en su perfil de Twitter, citando al viceprimer ministro cubano y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

El jueves Gil aseguró que el Gobierno de Cuba no renuncia a que la economía del país crezca en torno a un 6% en 2021, con respecto a 2020, cuando se contrajo un 11%.

Reconoció que la Tarea Ordenamiento tiene fallos, aunque sólo mencionó "problemas de diseño". Sin embargo, fue capaz de enumerar hasta cuatro ventajas: incentiva las exportaciones y la incorporación al mercado laboral; ayuda a saber qué empresas son o no rentables y "se ha escuchado al pueblo".

Paradójicamente el mes anterior Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior, llamó a prepararse para situaciones muy complejas y dijo que se analizan experiencias del pasado, como los años del llamado Período Especial.