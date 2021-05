UNEAC sobre retiro de obras del Museo Nacional de Bellas Artes: "Es un acto inaceptable"

Luis Morlote, presidente de la UNEAC Foto © UNEAC

La Asociación de Artistas de la Plástica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) dijo que era un acto "inaceptable" que varios creadores cubanos solicitaran al Museo Nacional de Bellas Artes la retirada de sus obras como muestra de apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde el pasado 2 de mayo por la Seguridad del Estado.

"Introducir condicionamientos a la promoción y exhibición de los fondos del Museo, como han pretendido hacer unos pocos artistas cuyas obras figuran en sus colecciones, es un acto inaceptable, máxime cuando se trata de ejercer un chantaje a las instituciones culturales cubanas por motivos absolutamente ajenos a la naturaleza de sus funciones", sostuvo la UNEAC en un comunicado.

"La Asociación de Artistas de la Plástica de la UNEAC rechaza los intentos de quienes deliberadamente se alinean con los propósitos de subvertir la legalidad y desconocer la libre determinación de nuestro pueblo de forjar su propio destino", agregó.

Según la nota emitida por el organismo, la recuperación, preservación y promoción del patrimonio artístico de la nación han sido principios y acciones estimuladas por la política cultural del Estado cubano durante las seis últimas décadas.

"Todo lo que posea valor, constituya un referente, o documente una tendencia o particularidad en el devenir de la creación merece consideración. Contribuir al conocimiento y difusión de las artes visuales, según los códigos, la época y los contextos en que se desarrollan, se cuenta entre las más importantes misiones del Museo Nacional de Bellas Artes, institución que goza de sólido prestigio", indicó.

Varios artistas cubanos desde dentro y fuera de la Isla pidieron al director del Museo de Bellas Artes de La Habana, Jorge Fernández, que sus obras fueran retiradas de la exhibición hasta que el artista Luis Manuel Otero Alacántara, quien lleva 26 días secuestrado por la Seguridad del Estado en una sala del Hospital Calixto García de La Habana, estuviera en libertad.

A la petición se sumaron reconocidos artistas cubanos como Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Tomás Sánchez, Reynier Leyva Novo, Marcos Castillo o Celia y Yunior.

El Museo Nacional de Bellas Artes aseguró que no retirará las obras: "El Museo no acepta una demanda que no se aviene con la vocación de servicio de nuestra institución ni con el interés del público al que se debe", comunicó la institución.