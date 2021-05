USCIS suspende temporalmente requisito de huellas dactilares para algunos trámites migratorios a causa de la pandemia

Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) Foto © Wikimedia.org/Author: Gulbenk

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) suspendió temporalmente el requisito de datos biométricos como huellas dactilares, entre otros, en algunos trámites migratorios.

La recolección de huellas dactilares, fotografías y firmas, son requisitos necesarios para completar numerosos trámites migratorios. La suspensión de la medida aplica a quienes ya dieron sus datos biométricos y necesitan nuevos en el marco de otra solicitud migratoria.

La solicitud de estos datos retrasó significativamente las autorizaciones de trabajo presentadas en el Formulario I-765, por ejemplo. El problema se vio agravado por el cierre de algunos Centros de Soporte de Aplicaciones (ASC) debido a la pandemia de COVID-19.

Aunque los ASC han reabierto, muchos operan a niveles reducidos debido a los protocolos de salud y seguridad en curso, y están lidiando con retrasos sin precedentes. USCIS informa que 123.000 solicitudes de visa H-4 (cónyuge de un extranjero empleado en Estados Unidos), y L-2 (cónyuge de un extranjero empleado por empresas privadas de EE.UU.) están pendientes de adjudicación, con 57.500 solicitudes de empleo adicionales atrasadas.

"El volumen significativo de casos pendientes relacionados con el Formulario I-539 está afectando particularmente el plazo para que USCIS adjudique las solicitudes de autorización de empleo relacionadas", dijo la agencia del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa que detalla las categorías de visa exentas del requisito.

Dentro de las categorías de visas beneficiadas con esta nueva medida se encuentran:

“Extensión de estadía o cambio de estatus a estatus de no inmigrante H-4; Extensión de estadía o cambio de estatus a estatus de no inmigrante L-2; Extensión de estadía o cambio de estatus a estatus de no inmigrante E-1 (visa de comerciante); Extensión de estadía o cambio de estatus a estatus de no inmigrante E-2 (visado de inversionista); o Extensión de estadía o cambio de estatus a estatus de no inmigrante E-3 (visa comercial para ciudadanos australianos)”, indicó el documento.

Desde USCIS informaron que la medida se debe a la pandemia. Para tomar los datos biométricos, los solicitantes son convocados a las oficinas federales para hacer el trámite en persona.

Trámites como la residencia permanente y la ciudadanía requieren de los datos biométricos del solicitante actualizados para investigar antecedentes relacionados con el peticionario, aunque la nueva medida no aborda estas solicitudes en específico.

Se espera que la nueva política comience el 17 de mayo de 2021 y permanezca en vigor durante dos años, hasta el 17 de mayo de 2023, sujeto a extensión o revocación por parte del Director de USCIS.

No obstante, el departamento indicó que se reserva la discreción, caso por caso, de requerir datos biométricos para cualquier solicitante. Cualquier aplicante puede ser programado para una cita en ASC para enviar sus datos biométricos.

Los solicitantes del Formulario I-539 (petición de extensión o cambio de estatus de un visado) que ya hayan recibido un aviso de cita de servicios biométricos aún deben asistir a su cita programada.