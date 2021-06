En Cuba se han suministrado más de 2 millones de dosis de candidatos vacunales contra el coronavirus

Trabajadora de cneuro recibe tercera dosis con Soberana PLUS Foto © Twitter / Neurociencias Cuba

Las autoridades sanitarias cubanas han administrado un total de 2,223,826 dosis de sus candidatos vacunales contra el coronavirus aún no aprobados oficialmente.

Según revelaron dirigentes del sector en la Mesa Redonda televisiva, hasta este jueves más de 1,346,000 personas de diversos grupos o territorios de riesgo se habían vacunado con al menos una dosis; 770,390 habían recibido la segunda dosis y 148,738, la tercera.

Dagmar García Rivera, directora de Investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, explicó que la llamada "intervención sanitaria", que no es más que una campaña de vacunación masiva con candidatos que no han sido aprobados por las entidades reguladoras, fue diseñada con dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus, con un intervalo de 28 días entre ellas.

De acuerdo con la experta, la combinación de los dos fármacos persigue generar una respuesta inmune y la inducción de la memoria inmunológica en el organismo.

García Rivera reconoció que ha habido eventos adversos, aunque insistió en que no fueron graves. El más frecuente fue el dolor en la zona de la inyección, tanto en los grupos placebos como en los del candidato vacunal.

También se reportó aumento de volumen en el área del pinchazo y calor local, sobre todo en los que recibieron el medicamento activo. Además, se registraron casos con hipertensión arterial, fundamentalmente en aquellos que les administraron placebos.

"No se reportan eventos adversos graves asociados a la vacunación. Sí han ocurrido eventos, porque la vacunación es un proceso largo y dentro de ella es normal que aparezcan situaciones de salud, pero se ha demostrado que con coincidentales con la vacunación y no tienen una relación directa con los candidatos vacunales", afirmó, citada por Cubadebate.

En cuanto a la Soberana Plus, diseñada a los convalecientes de la enfermedad, anunció que un 20 % de los voluntarios han mostrado afectos adversos locales, ninguno severo.

Además, en los vacunados los niveles de anticuerpos aumentaron 26 veces después de la dosis, y la calidad de esos anticuerpos se incrementa hasta 77 veces.

"Luego de la aprobación del CECMED, en los próximos días iniciará una intervención sanitaria para vacunar con este candidato a los trabajadores de la salud que fueron positivos a la COVID-19", informó.

La investigadora anunció que se avanza en la creación de un protocolo para un nuevo estudio clínico, que involucrará a 350 pacientes de entre tres y 18 años.

En La Habana, provincia con la peor situación epidemiológica del país, se han aplicado hasta el momento 481,000 candidatos vacunales.

Gisele Naranjo Bravo, directora de salud de Boyeros, recordó que el proceso de intervención sanitaria comenzó en cuatro municipios: Regla, San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Habana del Este, los cuales ya están aplicando la segunda dosis de Abdala.

"El 29 de mayo se incorporaron Cotorro, Arroyo Naranjo y Boyeros, con la primera dosis", detalló, tras conocerse la decisión del gobierno la capital de extender la intervención sanitaria a todos sus municipios.