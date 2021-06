Joven cubano protesta contra el gobierno en una cola en Morón: "¡Llegó la hora!"

Un joven cubano protagonizó una encendida protesta en una céntrica calle de Morón, provincia de Ciego de Ávila, al denunciar la situación por la que atraviesa la isla ante una aglomeración de personas en una cola frente a una entidad bancaria de esa localidad.

“Esto pasó en horas de la mañana en mi pueblo en la esquina del Banco Popular en Callejas. Un joven que se cansó ya también y salió a reclamar sus derechos. Basta ya de opresión”, compartió en sus redes sociales la periodista independiente Dairis González Ravelo.

“¡Ya llegó la hora!” se le escucha decir en un video grabado por un transeúnte que se mantiene a una distancia prudencial de la escena para evitar verse envuelto en ella. “¡Ave María, un mítin! Ese tipo lo que está es loco”, se le escucha decir a alguien cercano al que graba la escena.

“Este lo que va a dormir calentico”, dice el cubano que graba con su teléfono mientras apenas se escucha lo que dice el manifestante en la esquina opuesta, ante decenas de personas que permanecen impávidas en una cola.

“Unámonos todos y dejemos de mirar y apoyemos. Si está loco -o no-, no me interesa porque lo que habla no es de Licenciado, es la cruda realidad de Cuba. Y si está loco es por culpa de esta maldita dictadura que hasta a mí me está volviendo loca. Cuando me avisaron y llegué al lugar, ya se había ido”, manifestó la periodista que compartió el video.

“¡No hay dinero, no hay comida!”, se le escucha decir al cubano que protesta, mientras se quita su pulóver y continúa arengando a la población. En un momento de su protesta se le ve enarbolar una escoba y pedir limpiar a Cuba de la corrupción, tal y como hiciera el Partido Ortodoxo liderado por Eduardo Chibás frente a la dictadura de Batista.

“¡El pueblo tiene miedo y no se les puede tener miedo!”, se le escucha decir al cubano indignado mientras grita Patria y Vida. Sin embargo, ni uno solo de las decenas de moroneros que hacen cola se suma a la protesta del joven, en una localidad de casi 70 mil habitantes.

“¡Patria y Vida es lo que hay! ¿Qué más quieren?”, grita el joven desafiante. Un comentario del que graba el video indica que el joven no detuvo su protesta incluso frente a la presencia de un Mayor del ministerio del Interior (MININT). “Mira, al Mayor y todo… El Mayor pasó por ahí y no hizo ni carajo”, señala el cubano que graba la escena.

En un momento determinado, el joven saca un papel de su bolso y lo empieza a leer frente a la muchedumbre, pero resulta inaudible el contenido de su texto. “Ave María, oye, yo estoy aquí y a mí me da pena eso”, dice el que graba el video, sin qué se sepa qué le causa vergüenza, si el texto que lee el joven cubano, o la indiferencia de los que le escuchan.

“Libertad plena para los seres humanos”, dice un fragmento de su lectura, para a continuación apuntar a la cola y decir: “¡Parecen unos carneros, coño, y no seres humanos!”.

Justo en ese momento se escucha otra voz de alguien que pasa y le dice al que graba que no lo siga haciendo. “Mi hermano, me hace falta que no me filme ahí”, dice el represor que acude a la escena y añade: “Mira cómo está el pueblo”, subrayando la pasividad de los cubanos en la cola.

La orden de no grabar la protesta no impide que el propietario del teléfono móvil capte el momento en el que se acerca el Mayor del MININT al que antes se aludía. El oficial se acerca al joven cubano que protesta y le dice algo, a lo que este no hace caso y continúa su enérgica protesta sin miedo a su presencia.

“Yo estoy conversando con el pueblo, no con ustedes”, se le escucha decir al joven. En ese momento se interrumpe la grabación y se vuelve a retomar en otra escena en la que el joven, al parecer, vuelve de un intercambio con los agentes de la policía.

En el video no se consigue apreciar lo sucedido, pero se ve a una par de personas -dos mujeres y otro joven- que sostienen al joven que protesta e intentan llevárselo a la fuerza del lugar, ya que el joven ofrece resistencia.

Las protestas en la vía pública por parte de ciudadanos cubanos se están volviendo actos cada vez más frecuentes. Un vídeo enviado este sábado a CiberCuba muestra a opositores lanzando octavillas a lo largo de la calle Monte, una de las principales calles de La Habana, mientras aseguran que su acción es atrevida y gritan "abajo la dictadura; "esto es ¡Patria y Vida!; el pueblo decide y lo que hay es que perder el miedo".

A finales de mayo, un grupo de vecinos del habanero barrio de Jesús María desafió el toque de queda establecido en la capital cubana por el coronavirus y salieron a gritar "¡Abajo Díaz-Canel!" y "¡Patria y Vida!" sobre las 11 de la noche, manifestando desdén a la policía que trató de moderar y disolver la protesta sin éxito.

La protesta protagonizada a finales de abril por un grupo de jóvenes cubanos en la calle Obispo, pidiendo el fin del cerco policial y el acceso de amigos hasta el domicilio del líder del Movimiento San Isidro, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, marcó un hito en la historia reciente de las protestas de la sociedad civil cubana en la vía pública.