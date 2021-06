Migrantes cubanos rescatan a niña perdida en la selva del Darién

Un grupo de migrantes cubanos que atravesaba la selva del Darién, que une a Colombia y Panamá, rescató y acogió a una niña perdida, que se quedó rezagada en la travesía que realizaba con su madre.

En un video que transmitió uno de los cubanos por redes sociales, se ve a la niña entre el grupo, con un bordón en la mano y todas las piernas cubiertas de fango, llorando y llamando a su mamá.

Los cubanos integraron a la pequeña a su travesía y uno de ellos en particular comenzó a encargarse de ella y a cuidarla luego de que la niña pidiera ayuda porque le costaba mucho mantener el ritmo en el camino fangoso.

El cubano que estaba filmando le ofreció galletas a la niña y el otro la cargó durante un buen trayecto del camino, y luego la ayudó a quitarse todo el fango de sus pies en uno de los ríos en los que hicieron una pausa, "a ver si viene tu mamá".

"Lo más malo que puedes encontrar en la selva es una niña abandonada o un muerto", dijo el que grababa la travesía.

En los comentarios del video, varios migrantes que también atravesaron la selva, contaron que durante su trayecto encontraron más de un niño perdido. Muchos estamparon sus mejores deseos para que la niña pueda reencontrarse con su madre y agradecieron el gesto de los cubanos de acogerla y cuidarla.

"Diosito que aparezca su mamá, que dolor tan grande, los niños no deben de estar pasando por eso", "Que tristeza Dios mío, ojalá encuentre a su mamá viva", "Señor te suplico he imploro por la protección de esta niña. No la abandones por favor. Gracias te doy por permitir que la encontrarán buenas personas", "Pobrecita, se me parte el corazón, gracias por ayudarla y bendiciones para que todos lleguen bien", son algunos de los comentarios.

El número de migrantes cubanos que cruzan la selva del Darién con el objetivo de llegar a Estados Unidos ha aumentado significativamente durante 2021, según estadísticas de la Dirección Nacional de Migración de Panamá, que reflejan un total de 3383 cubanos que han ingresado a ese país de forma irregular por la frontera con Colombia, para seguir rumbo al norte.

De acuerdo a las cifras oficiales, Cuba sería el segundo país con más migrantes que llegan a territorio panameño atravesando la peligrosa selva de El Darién, después de Haití, que acumula una cifra de 8621 migrantes.

Con el aumento de los cubanos que atraviesan la selva, también ha crecido el número de los que transmiten en vivo sus travesías y comparten los peligros y obstáculos a los cuales se tienen que enfrentar en busca de la libertad.

Durante lo que va de año, se ha reportado el fallecimiento o desaparición de varios cubanos tanto en esta travesía como en el mar, donde más de 300 cubanos han sido interceptados en desde octubre pasado, según datos de la Guardia Costera de Estados Unidos.