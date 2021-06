Mujer de Florida intenta retirar 20 dólares en cajero automático y descubre casi 1000 millones en su cuenta

Julia Yonkowski, residente de Florida, y su estado de cuenta bancaria Foto © Captura de pantalla/wfla.com

Una mujer de Florida se disponía a retirar 20 dólares de un cajero automático cuando descubrió 1000 millones aproximadamente en el saldo de su cuenta.

Cuando Julia Yonkowski, residente de la ciudad de Largo, verificó el saldo de su cuenta de Chase antes de hacer el pequeño retiro de 20 dólares el pasado sábado, su recibo mostraba $999,985,855.94, informó la cadena de televisión WFLA.

La atónita clienta le dijo al medio que “quería devolver la enorme cantidad, pero no podía conseguir una “persona real” del banco con quien hablar en los alrededores del cajero”, indicó Yonkowski en referencia a la automatización de los sistemas bancarios, lo cual en ocasiones resulta problemático para personas no avezadas en estos procedimientos.

“Oh, Dios mío, estaba horrorizada. Sé que la mayoría de la gente pensaría que gané la lotería, pero estaba horrorizada”, agregó la señora al medio de comunicación.

Yonkowski luego trató de retirar los 20 dólares por los que vino originalmente pero no pudo acceder a su propio dinero en la cuenta. "Cuando puse los $20, la máquina mostró un mensaje que decía, 'le daremos los $20, pero eso causará un sobregiro y se le cobrará', y yo dije, 'oh, olvídalo' ".

Sin embargo, la portavoz de Chase, Amy Bonitatibus, aclaró a la prensa este martes que lo que Yonkowski pensó que era saldo, se trataba en realidad de un monto negativo que el banco publicó "para llamar su atención sobre un problema con su cuenta".

“Nuestra sucursal local y el grupo de servicio al cliente hablaron ayer con la Sra. Yonkowski para aclarar la discrepancia”, dijo el representante de la entidad financiera.

Yonkowski había expresado anteriormente a WFLA: "Sé que he leído historias sobre personas que tomaron total o parcialmente el saldo, y luego tuvieron que devolverlo, pero yo no haría eso de todos modos porque no es mi dinero".

Ella agregó: “Me asusta un poco porque, sabes, con las amenazas cibernéticas...Sabes, no sé qué pensar", expresó a la prensa la mujer producto de la consternación.

Antes de que se resolviera la confusión, Yonkowski dijo a WFLA que no podía comunicarse con Chase.

"Me atasco con su sistema automatizado y no puedo conseguir una persona", le dijo al medio.