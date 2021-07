Lanzador cubano Lázaro Blanco habría firmado con las Estrellas Orientales de República Dominicana

Lázaro Blanco Foto © Facebook/Pelota cubana

El lanzador cubano Lázaro Blanco anunció este jueves que jugará con las Estrellas Orientales, de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Francys Romero, periodista especializado en béisbol cubano en el extranjero, anunció el fichaje. Blanco también tuvo otros equipos en Lidom interesados en sus servicios, "pero las Estrellas ganaron en la puja".

"Se estima que Blanco demore en salir de los Estados Unidos, sin embargo, este acuerdo asegura que las Estrellas tengan los derechos del granmense una vez pueda ir a Lidom", añadió Romero en sus redes sociales.

Hace unos días, Blanco fue noticia al firmar con la agencia R&I Total Sports, lo que le permitirá jugar en equipos de América Latina y el Caribe.

Fue también Romero quien informó en su página de Facebook que el pitcher derecho sería representado por el habanero Carlos Pérez, conocido en los círculos beisboleros de Miami, donde por más de una década se ha dedicado a representar a atletas latinoamericanos en ese deporte.

Pérez representa a varios peloteros de Ligas Menores como Yusnier Padrón-Artiles, Yorkislandy Álvarez, Julio Robaina y Yordan Nodal.

“Le doy gracias a Dios por permitirme encaminarme en esta nueva vida acá en los Estados Unidos y a Carlos y la agencia por confiar en mí”, declaró entonces el lanzador granmense.

“He conversado con Yunesky Maya y Raúl Valdés y ellos me han dicho que por mi historial en Series del Caribe y algunas ligas como Nicaragua y Panamá, creen que todavía me queda por jugar béisbol. Lo fundamental es la preparación y cuidarse para poder seguir jugando al béisbol por mucho más tiempo”, añadió el deportista.

El ex lanzador de los Alazanes de Granma precisó que sus buenas relaciones con Yoenis Céspedes le garantizaron la posibilidad de entrenar con él en West Palm Beach y por eso piensa establecerse por ahora en esa zona del centro de la Florida.

“Me escriben mucho y me apoyan y me desean lo mejor en esta vida y mi carrera deportiva. Me apoyan miles de personas también aquí en los Estados Unidos y me dicen que siga adelante que todavía hay Lázaro Blanco para rato y para seguir dando alegrones en el béisbol”, concluyó el cubano.

El pasado 4 de junio el lanzador, figura estelar de la selección nacional cubana que disputó el preolímpico de las Américas, abandonó el equipo tras no presentarse en el aeropuerto de Miami para viajar a Saltillo, México.

Horas después dijo que estaba "contento" con la decisión de abandonar el equipo Cuba y quedarse en Miami.

Blanco es uno de los mejores lanzadores de la isla. En la Serie Nacional 60, el diestro posteó un récord de 7-1 con los Alazanes de Granma y tuvo una efectividad de 2.30 en 62.2 entradas lanzadas. En Series del Caribe Blanco consiguió un balance de 4-1 y efectividad de 1.22.