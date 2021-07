Parlamento de Lituania condena unánimemente la represión en Cuba

Policías vigilando a la artista Tania Bruguera Foto © Facebook / Tania Bruguera

El Parlamento de Lituania (SEIMAS) votó este miércoles por unanimidad una resolución que condena la "ola represiva" y el acoso del Estado cubano contra disidentes, activistas y la sociedad civil independiente.

La declaración, aprobada por 82 votos a favor y 17 abstenciones, reclama el "respeto a la vida y libertad de circulación" de los disidentes, así como la "liberación inmediata e incondicional de más de un centenar de presos políticos encarcelados por ejercer derechos universales", así como del grupo de activistas asociados al Movimiento San Isidro.

Además, exige "el retiro inmediato de las fuerzas policiales que ahora imponen la detención domiciliaria ilegal de varios activistas prodemocracia, periodistas independientes y artistas".

La declaración parlamentaria también denuncia "que el régimen cubano y su alianza con Rusia, Venezuela, Irán y organizaciones narcoterroristas como las FARC y el ELN representan una amenaza para todos los Gobiernos democráticos y sociedades abiertas".

Asimismo, subraya que "no es éticamente correcto alentar al Gobierno cubano a seguir su camino actual permaneciendo callado sobre estas realidades en curso, ni es una política inteligente facilitarles la posibilidad de aprovechar nuevos recursos que puedan permitir que ese régimen continúe sosteniendo sus estrategias regionales disruptivas mientras fortalece su control brutal sobre el pueblo cubano".

El SEIMAS es el único parlamento europeo que no ha ratificado el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado entre los 27 y La Habana. Ello supone un impedimento para el financiamiento de proyectos europeos que han sido criticados recientemente por financiar a organismos e instituciones gubernamentales en la isla.

Aunque la resolución parlamentaria no menciona la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, sí confirma la oposición lituana a sumarse a los otros 26 países miembros de la UE que siguen creyendo en el diálogo con el gobierno cubano.

El pasado 10 de junio, el Parlamento Europeo aprobó una dura resolución de condena a a la situación política y de Derechos Humanos en Cuba, pese a la oposición del socialista español Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

La resolución lamenta el creciente número presos y condenados políticos en la isla, muchos por peligrosidad social pre-delictiva; pide la derogación de los recientes Decretos 349 y 370 que “violan la libertad de expresión” y reclama garantías a un juicio justo para activistas y disidentes.

El texto de la moción también condena las condiciones de esclavitud a las que están sometidos los médicos cubanos en sus misiones en el exterior y pide reformas políticas en la isla que conduzcan a unas elecciones justas y democráticas.

La Eurocámara también pidió que la sociedad civil cubana esté representada adecuadamente en futuros diálogos con el gobierno cubano.

A continuación, el texto completo de la resolución del SEIMAS en español:

El Seimas adoptó una resolución sobre la República de Cuba



El Seimas adoptó una resolución "Sobre la República de Cuba" con las firmas de 35 parlamentarios (proyecto No. XIVP-684). Hubo 82 votos a favor de este documento, ninguno en contra, 17 miembros del Seimas se abstuvieron.



Somos miembros de la Unión Europea y miembros de las Naciones Unidas, nuestra voz se escucha. Ante ustedes hay un documento que señala que la situación en Cuba solo ha empeorado desde el golpe comunista de Fidel Castro. Desafortunadamente, el gobierno cubano está siendo explotado tanto por la Federación Rusa como por China para operaciones en América Latina, socavando al gobierno venezolano a través de estrategias de guerra híbridas. Las fuerzas de seguridad y los militares cubanos están involucrados de diversas formas en América Latina y otros continentes socavando fundamentalmente la búsqueda de la libertad, por lo que creemos que este no es un tema interno del régimen cubano y exigimos la liberación de los presos políticos, especialmente el Últimas víctimas, escritores, artistas que se opusieron valientemente al régimen”, dijo Emanuel Zinger, el miembro del Seimas que presentó la resolución.



La resolución afirma de manera enfática e inequívoca que el régimen de la República de Cuba y sus relaciones con la Federación Rusa, la República Bolivariana de Venezuela, la República Islámica del Irán y el apoyo a las organizaciones terroristas financiadas por el narcotráfico representan una amenaza para los países y sociedades vecinos de América Latina.



Con el documento adoptado, el Seimas decide que no se puede alentar al Gobierno de la República de Cuba a seguir por el mismo camino, y que no es políticamente oportuno ratificar el acuerdo de diálogo político y cooperación UE-Cuba y crear condiciones favorables para que el régimen cubano continue con su peligrosa estrategia regional y fortalecer la represión del pueblo de la República de Cuba.



Expresando su solidaridad con las víctimas de la represión, las víctimas de la persecución en curso de miembros de la oposición, disidentes y ciudadanos que exigen derechos políticos, civiles, económicos y culturales fundamentales, la resolución del Seimas pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y el cese inmediato de las actuales detenciones ilegales de activistas prodemocracia, periodistas independientes y artistas.