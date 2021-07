Poeta cubana Liudmila Quincoses: “Nada justifica la extrema violencia y la brutalidad con la que han reprimido a un pueblo desarmado”

Protestas en Cuba 11 julio 2021 Foto © Facebook Marcos Evora

La poetisa cubana Liudmila Quincoses, directora del Centro Cultural Alternativo Escribanía Dolls, denunció la violencia del Estado ante las protestas ocurridas en la isla.

Quincoses aseguró que la reacción del Gobierno ante los manifestantes que exigían libertad, respeto a los derechos humanos y el fin de la Dictadura en Cuba, fue "muy lamentable".

"Nada justifica la extrema violencia y la brutalidad con la que han reprimido a un pueblo desarmado, tan solo por expresarse", dijo la escritora y promotora cultural, en una publicación en la red social Facebook.

La poetisa se cuestionó las razones por las que no se manifestaron las feministas en Cuba ante lo que ocurrió en las protestas y evidencia de acciones violentas de los represores del Estado contra mujeres y niñas.

"¿Dónde están las feministas? He visto darle tremendas golpizas a mujeres y niñas indefensas. He visto y sigo viendo videos horribles", dijo la poetisa.

Quincoses aseguró en su mensaje que esa no es la Cuba que conoce y mencionó que "enfrentar a hermanos, alentar el odio", es un crimen. Se refería, sin mencionarlo, al discurso del mandatario Miguel Díaz-Canel el domingo, cuando dijo que "la orden de combate" estaba dada y que los revolucionarios debían salir a luchar a las calles.

"He trabajado durante 27 años a favor de la cultura comunitaria y cubana. Soy humanista, soy poeta, soy una mujer que ha apostado por el diálogo y el entendimiento. Creo en el amor y en la buena voluntad. Siempre he estado y estaré a favor de mi pueblo, del pueblo del que formo parte, del pueblo que sufre carencias, que resiste día tras día. He abierto mi casa para hacer conciertos, lecturas de poesía, promuevo la paz", dijo la poetisa en su mensaje, indicando que hay en el diálogo un camino para el entendimiento entre los cubanos.

El centro cultural que dirige Quincoses, en Sancti Spíritus, es el que organiza el Concurso Internacional Cartas de Amor. La escritora es una voz reconocida entre los intelectuales cubanos. Es miembro de la UNEAC.

Muchos artistas cubanos han comenzado a desmarcarse de las instituciones culturales. Renunciaron públicamente a sus membresías en la UNEAC y organizaciones del Estado los cineastas Carlos Lechuga, José Luis Aparicio Ferrera, y Alejandro Alonso Estrella.

También renunciaron a sus relaciones con instituciones cubanas el dramaturgo y director de teatro, Yunior García Aguilera y el historiador Leonardo M. Fernández Otaño, así como el realizador Alejandro Gutiérrez y la actriz Ketty de la Iglesia.

Además de Quincoses y del grupo de artistas mencionados, se pronunciaron en favor del pueblo cubano personalidades de la cultura nacional como Lizt Alfonso, Tahimí Alvariño, Carlos Varela, Liuba María Hevia, entre otros.

Sin embargo, aún hay un gran grupo de intelectuales y artistas que se mantienen en silencio sobre lo que ocurre en la isla. Están liderados por políticos como Abel Prieto, que se niegan a reconocer que lo ocurrido en Cuba fue un auténtico estallido social y que fue reprimido violentamente por el Estado.