Anamely Ramos sobre Silvio Rodríguez: "Mientras él está desilusionado nosotros perdemos la vida"

Silvio Rodríguez / Anamely Ramos Foto © Granma / Facebook Anamely Ramos

La historiadora del arte Anamely Ramos se pronunció contra declaraciones de Silvio Rodríguez en que el trovador dice sentirse desilusionado porque muchos jóvenes se consideran "fuera del proceso cubano".

"Lo que más me aterra del episodio Silvio es que mientras él está desilusionado porque nos sentimos fuera, nosotros perdemos la vida. Yo no nací para alimentar la ilusión de nadie. Me importa un bledo lo que le duela a Silvio. ¿Qué es esto? ¿Una terapia de grupo? ¡Hay cientos de cubanos inocentes presos!", dijo Ramos.

Las declaraciones de la historiadora del arte llegan tras la publicación de un texto en que Silvio resume su encuentro con el dramaturgo Yunior García, uno de los jóvenes detenidos violentamente por manifestarse el 11 de julio fuente al ICRT para exigir 15 minutos de réplica al discurso oficial y represivo del Gobierno en esa jornada.

García, ante la imposibilidad de diálogo con las instituciones cubanas pidió esos 15 minutos para confrontar ideas sobre lo que pasa en Cuba con el viejo trovador, un icono entre los artistas cubanos y referente de varias generaciones, a pesar de su clara postura en favor del régimen.

El resultado del diálogo entre ambos intelectuales defraudó a quienes luchan por cambios en Cuba. Silvio cumplió su acuerdo de exigir Amnistía para quienes se manifestaron pacíficamente en Cuba, pero dijo que era una "petición lanzada al aire" y con un post en Facebook parece haber cerrado el asunto.

García señaló tras el encuentro con el trovador que ninguno de los dos convidó al otro a renunciar a sus posiciones políticas ni principios éticos y que Silvio había contraído el compromiso de luchar por la amnistía de los detenidos.

"Silvio se comprometió frente a Dayana, a Niurka y frente a mí, a abogar por la liberación de todos los presos que participaron en las protestas. Dio su palabra, de modo convincente, de que hará todo lo que esté a su alcance para lograr ese objetivo", comentó el dramaturgo.

En tanto este diálogo se producía, las sentencias a detenidos procesados en juicios sumarios en Cuba tras las protestas del 11 de julio han salido a la luz.

Las autoridades cubanas condenaron a un año de cárcel al fotógrafo Anyelo Troya y otros 10 jóvenes del país. El juicio transcurrió sin derecho a abogados de defensa. Raisa González, madre del fotógrafo, explicó que a todos se les dictó la misma sentencia por igual.

Troya, fotógrafo que grabó las imágenes del video Patria y Vida, en Cuba junto a los raperos Maykel “Osorbo” y El Funky, fue detenido el 11 de julio por documentar las protestas en La Habana con su cámara. Las autoridades lo mantuvieron preso en 100 y Aldabó, sin comunicarse con su familia hasta el juicio.

Ante la violencia policial contra los manifestantes pacíficos y las posteriores detenciones arbitrarias que se han dado en el país, Ramos unió su voz a la de otros intelectuales, artistas y personalidades de Cuba y el el mundo para denunciar al régimen de la isla.

“Ustedes apretaron y apretaron sin piedad. Llevaron a las personas al límite, a no respirar. Ustedes son MUERTE. Váyanse de una vez.”, dijo la historiadora del arte al Gobierno de Cuba, la pasada semana.