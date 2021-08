Dramaturgo Yunior García: “La única razón por la que no salimos a las calles es porque nosotros sí somos responsables”

Yunior García Foto © Facebook / Yunior García

El dramaturgo cubano Yunior García aseguró que la única razón por la cual activistas, artistas y miembros de la sociedad civil cubana no salían nuevamente a las calles se debía al pico epidemiológico sin precedentes que vive la isla, y a la responsabilidad ciudadana que les asiste para preservar las vidas.

“La única razón por la que no salimos nuevamente a las calles, es porque nosotros sí tenemos sentido de la responsabilidad, porque la falta de medicamentos ha multiplicado las muertes de los pacientes de Covid hasta números escalofriantes, porque miles de nuestros compañeros están volcados en acciones solidarias y realmente espontáneas para ayudar a los más necesitados”, indicó García sobre los numerosos grupos de ayuda humanitaria que se han articulado entre artistas y activistas para paliar el coronavirus.

No obstante, el dramaturgo aseveró que las protestas del 11J, aunque inéditas, no serán las últimas. “Cuando la situación sanitaria lo permita, saldremos. No pueden arrebatarnos tan fácilmente nuestro legítimo derecho a manifestarnos de manera organizada, pacífica, cívica y firme”, expresó en redes sociales.

La publicación de García estuvo motivada por el creciente número de detenidos y desaparecidos tras las protestas del 11J. El joven artista se refirió a la desesperación de muchos familiares que aún notifican desapariciones o nuevos arrestos.

“No olvidemos nunca que mientras dormimos en nuestras camas, comemos nuestra comida o usamos nuestras redes, hay jóvenes encerrados injustamente en cárceles por intentar ejercer sus derechos y conquistar los nuestros”, señaló.

La plataforma cívica Cubalex, organización encargada de contabilizar y verificar la represión en Cuba tras las protestas, reportó el pasado 9 de agosto 800 arrestos o desapariciones, de ellos se registran hasta la fecha 241 excarcelaciones, 40 desapariciones forzadas, y 559 personas aún en detención.

Según Yunior García, todos los días recibe mensajes de “madres desesperadas por la situación de sus hijos”.

“Mientras algunos por ahí se limitan a repetir el discurso que escuchan en los noticieros, sin realizar ni un solo esfuerzo por escuchar las verdades de los otros, a Cuba le salen ampollas causadas por la retórica de los cínicos, la apatía de los conservadores o el desdén de los oportunistas”, señaló García sobre el estado de opinión que pretenden generar los medios estatales respecto a los sucesos del 11 de julio.

“No me resigno a la injusticia. Cada hora que esos muchachos pasan en una celda, nos enferma a todos como Nación (...) Han pasado 30 días de las protestas y seguimos sin conocer las cifras oficiales. ¿En serio se atreven a hablar de pueblo, soberanía e independencia?”, señala García sobre el encarcelamiento de 800 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos, por ejercer su derecho a la libre expresión y manifestación.

“Aclaren en qué circunstancias murió Diubis Laurencio Tejeda. Liberen a todos y cada uno de los detenidos. Ya está clarísimo para el mundo que se trata de presos de conciencia”, aseguró el joven.

Al final de su publicación, García recuerda que tanto el país como las calles y otros espacios públicos pertenecen a todos los cubanos, no solo a un grupo de adeptos del gobierno. La sentencia alude al discurso sostenido por el presidente Miguel Díaz-Canel y varios funcionarios donde aseguran que los espacios públicos, las instalaciones del estado y las manifestaciones masivas solo son privilegios de los revolucionarios.