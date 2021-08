Berta Soler denuncia que la Seguridad del Estado quiere acabar con las Damas de Blanco

Berta Soler, Dama de Blanco Foto © Facebook / Berta Soler

Berta Soler, opositora cubana y líder de las Damas de Blanco, denunció que la Seguridad del Estado quiere acabar con la organización defensora de los derechos humanos y de la libertad de los presos políticos de la isla.

Soler fue detenida pasadas las diez y media de la mañana de este lunes mientras se encontraba en la parada de la Avenida Porvenir y calle E, en la barriada de Lawton, La Habana, según describió en un post en Facebook.

Un carro de la policía la condujo hasta la estación del Cotorro y sobre las cinco de la tarde se presentó un oficial de la Seguridad del Estado para interrogarla.

"Advirtió que no van a permitir que ninguna Dama (de Blanco) visite la sede nacional, ni que yo las visite a ellas. Además que no puedo montar ningún ómnibus, solo me permiten moverme en Lawton con su seguimiento en las calles", explicó la opositora.

Soler agregó que ese mismo oficial de la Seguridad le dijo que no permitirían "nada a las damas porque se van acabar".

Tras las amenazas la activista cubana dijo que fue puesta en libertad sobre las ocho y 45 de la noche en Lawton.

Su esposo, el expreso político Ángel Moya, denunció la detención de Berta Soler por parte de la policía política cubana en medio de la vía pública.

"Represores de la Seguridad del Estado arrestan en la vía publica y al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco a Berta Soler", escribió en la red social..

La policía cubana ha detenido en reiteradas ocasiones a Berta Soler y al grupo de activistas que defienden la libertad de los presos políticos de la isla.

Tras la ola de represión que se vive en Cuba, recomendó que los familiares de los detenidos por causas políticas se unieran para brindarse apoyo.

"Cuando el régimen cubano en el año 2003 encarceló a 75 cubanos por razones políticas, nos unimos y los liberamos”, recordó a través de un comunicado.

Las Damas de Blanco surgieron tras la llamada Primavera Negra de Cuba, cuando se sancionó a 75 personas a cumplir penas de hasta 28 años de prisión por "atentar contra el Estado" y "socavar los principios de la Revolución", entre otras acusaciones judiciales.

El movimiento recibió el Premio Sajarov para la Libertad de Pensamiento, otorgado por el Parlamento Europeo, en 2005 para distinguir su labor en el área de los Derechos Humanos, aunque no pudieron asistir a la ceremonia de entrega al denegarles el gobierno cubano la salida del país a todas las representantes.