Sindicato de trabajadores de la comunicación de EE.UU. se solidariza con los manifestantes del 11J en Cuba

Manifestantes participan en las protestas del 11J Foto © CWA 7250

La organización sindical de trabajadores de las comunicaciones de Estados Unidos, Communications Workers of America (CWA), aprobó una resolución en la que solidarizó con los manifestantes cubanos que participaron en las protestas del 11J.

La oficina regional 7250 de CWA condenó “el continuo encarcelamiento, arresto, tortura y otros actos de hostigamiento desmedido del gobierno cubano contra su propio pueblo y la clase obrera”.

Redactado por los integrantes de CWA 7250, Jandy Santoya y Héctor Capote -cubanoamericano miembro del sindicato y promotor de la iniciativa- la resolución titulada ‘Solidaridad con las protestas en Cuba’ fue aprobada por el resto de los miembros de la delegación regional, según recoge YucaByte.

“CWA le pide al régimen cubano que escuche a su gente y atienda sus necesidades en este momento vital, en lugar de enriquecerse y usar la violencia y el terror”, expresa la resolución firmada por los miembros de la oficina que representa a los trabajadores de las tiendas minoristas de movilidad AT&T en Minnesota y AT&T Legacy T en Minnesota, Iowa, Nebraska, Dakota del Norte y del Sur.

“Pedimos a la [casa matriz de] CWA y a todos los demás sindicatos y movimientos por la justicia en este país que se solidaricen con el movimiento de protesta, las organizaciones de base y los sindicatos independientes en Cuba, y no con la dictadura”, demandaron los afiliados de CWA 7250.

“El Local 7250 de Communications Workers of America apoya al pueblo cubano que protesta por la libertad desde los eventos del 11 de julio en varias ciudades de Cuba”, comienza diciendo la resolución, en la que se recuerdan los vínculos históricos entre los trabajadores de las comunicaciones de Cuba y Estados Unidos.

“Con nuestro fundador, Joseph Beirne, nuestro sindicato ayudó a los líderes sindicales de la Federación Sindical de Teléfonos de Cuba a escapar una vez que Castro purgó el movimiento obrero a principios de los años sesenta”, recordó la resolución aprobada diez días después de las protestas del 11J.

En ese sentido, CWA afirmó que “siempre se ha mantenido en total solidaridad con los obreros cubanos y con el pueblo cubano en su lucha por los derechos laborales, humanos y democráticos”.

Contactado por YucaByte, Capote explicó que CWA representa a los trabajadores del sector de las telecomunicaciones, tanto públicos como privados, en Estados Unidos. Fundada en 1938, la organización se creó como sindicato de trabajadores telefónicos, y actualmente reúne a personal de empresas tecnológicas, universidades, aerolíneas, medios de prensa, etc.

“CWA es un sindicato que se centra en las telecomunicaciones, con una gran historia. Podría decirse que está entre los tres sindicatos más grandes de Estados Unidos, de lucha por los derechos de los obreros, de izquierda, pero anticomunista. Esta declaración fue impulsada desde la localidad 7250 de CWA, que es el núcleo sindical de Minnesota”, dijo Capote.

“Yo soy repatriado, y mi familia en Cuba a veces me dice que cuide mis publicaciones en internet, por si no me dejan entrar nuevamente, pero en estos tiempos no podemos seguir con el silencio. Ser cubano y saber la historia de mi sindicato, que ayudó a escapar a líderes obreros anticomunistas en los primeros años de la Revolución, me llena de orgullo”, declaró Capote a YucaByte.

Reconociendo que las protestas del 11J sorprendieron a todos, el cubanoamericano se mostró convencido de la importancia de solidarizarse con los manifestantes. “Hay que mostrarle a las personas qué ocurre en Cuba, enseñarle a los luchadores obreros en Estados Unidos que no se puede culpar de todo al embargo, que es lo que creen mucho. Hay que apoyar al pueblo de Cuba, no al Estado represor”, añadió.

Recientemente, la multinacional tecnológica estadounidense Microsoft Corporation se comprometió a contribuir a proteger los derechos humanos en Cuba a través del uso y acceso a la tecnología, y mostró preocupación por la represión estatal a los manifestantes del 11 de julio.

"Microsoft se compromete a ayudar a las personas a utilizar la tecnología para proteger y promover la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión pacífica y todos los demás derechos humanos", escribió vía Twitter John Frank, vicepresidente de Asuntos de la Organización de Naciones Unidas en Microsoft.

Tal y como refleja la resolución de CWA 7250, en la primera llamada internacional entre Estados Unidos y Cuba, realizada en 1917, la empresa matriz en La Habana contestó: “No te entiendo”. Un siglo después de aquella primera y defectuosa comunicación, la sociedad civil estadounidense y la cubana empiezan a entenderse cada vez más, y se reconectan de manera más directa, eliminando las interferencias y el ruido de furias ideológicas.