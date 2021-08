Díaz-Canel sobre el 11J: “Pudo haber algún exceso pero no hay desaparecidos ni torturados”

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró ante la prensa estatal que tras los sucesos del 11J “no hubo torturas ni desapariciones” a manifestantes.

En un encuentro extraordinario con periodistas de medios estatales, el mandatario pidió, en un acto de fe, creer en su palabra ya que él “puede garantizar” el total respeto hacia los detenidos por parte de las autoridades y las tropas antimotines.

“Yo les puedo garantizar...que alguien en una situación compleja, pudo haber algún exceso, y cuando se terminen todas las investigaciones se explicará, pero aquí no hay nadie desaparecido ni torturado”, esgrimió el presidente en un enrevesado discurso.

Ante una incólume audiencia, el mandatario emplazó a los periodistas y aseguró que entre los presentes “muchos tenían sus dudas” sobre el respeto a los detenidos y la no aplicación de torturas, así como la nula existencia de desaparecidos.

Ni durante la intervención del mandatario, ni después de que esta concluyera, ningún reportero le explicó la función de la prensa que, como la misión de la justicia, no funciona a partir de actos de fe ciega sino sobre evidencias, investigación, y verificación de hechos.

Sobre la respuesta gubernamental ante la crisis civil desatada el 11 de julio, Díaz-Canel admitió que lanzó una orden de combate, no obstante, “no se arrepiente ni se arrepentirá jamás”. Incluso, el mandatario reafirma su posición a pesar de las consecuencias que arrastró su llamado al enfrentamiento, y la disparidad de la lucha que estaba promoviendo.

“Yo hice un llamado al pueblo aquel día porque me parecía que era lo correcto, algo de lo que no me arrepiento ni me arrepentiré. Y había que defender contra manifestaciones que no eran para nada pacíficas. Y eso es un cuento que han metido también”, aseguró el dirigente.

Asimismo, en un intento por justificar la represión contra lo que él asegura fueron manifestaciones violentas, el presidente acusó al “enemigo” de tomar imágenes promovidas por el gobierno y manipularlas digitalmente en función de culpar a las autoridades por actos que no cometieron.

Durante esta parte de la intervención, el mandatario se refirió a “ellos” y a “nosotros”, sin esclarecer a quienes consideraba de un lado o de otro, incluso cuando los materiales que circularon por las redes fueron tomados por cubanos presentes durante las protestas y las detenciones, a excepción de algún periodista o fotógrafo extranjero acreditado.

“Si hubieran sido pacíficas [las protestas] por qué han acudido a las imágenes nuestras, y manipularlas para ponerlas como ellos… ¿Dónde está la pacificidad que ellos están defendiendo? Cuando yo fui a San Antonio [de los Baños] lo que vi no era pacífico. Lo que quieren es atarnos las manos, que nos sintamos culpables, para ellos hacer lo que querían”, indicó efusivo el mandatario en un esfuerzo por generar una idea no del todo comprensible.