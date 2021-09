Rescatan un perro en Cuba con herida grave en el cuello producida por una cuerda

Perro rescatado en Cuba. Foto © Yohanky Ruiz en el grupo de Facebook Stray Dogs and Cats in Varadero

Activistas protectores de animales en Cárdenas, Matanzas, rescataron un perro con una grave herida en el cuello producida por una cuerda.

“Este cachorro fue rescatado hoy por una colega y amiga, Claudia Lima y su esposo. Tiene una laceración grave alrededor del cuello producto de una cuerda que alguien puso y le hizo este daño horrible”, expuso este miércoles el veterinario Yohanky Ruiz Delgado en el perfil del Grupo de Facebook Stray Dogs and Cats in Varadero.

En la publicación del citado grupo de animalistas cubanos en la red social, Ruiz Delgado aseguró que le habían brindado al perro “tratamiento médico y ahora se encuentra bajo los cuidados de una de las protectoras”.

Igual agradeció a “todos los que apoyaron para poder acudir a tiempo a este perrito”, sin dar más detalles de cómo o quiénes pudieron herir tan gravemente al cachorro.

CiberCuba envío varias preguntas a Ruiz Delgado, quien hasta el momento de redactar esta nota aún no había respondido a esas interrogantes, para saber más detalles sobre este nuevo caso de abuso animal.

Apenas esta semana trascendió el escandaloso caso del brutal ataque mortal de tres personas a un gato en Alquízar, provincia de Artemisa, que fuera denunciado por el líder de la iniciativa Bienestar Animal Cuba (BAC) Javier Larrea Formoso, y por decenas de usuarios y defensores de animales cubanos en las redes sociales .

“¡Quiero justicia! Y que sepa el Ministerio de la Agricultura de Cuba que no voy a parar hasta ver a estos degenerados tras las rejas. ¡¡¡Basta ya de maltrato animal!!!”, demandó el activista en sus redes sociales, al exponer imágenes escalofriantes del momento en que tres personas golpeaban mortalmente a un gato por supuestamente haberse comido un “canario de 5 mil pesos”.

En una actualización de última hora, Larrea infirió que se había realizado la denuncia ante las autoridades competentes y aseguró que estas habían tomado medidas a partir del video en cuestión.

Sobre este caso, el portal oficialista Cubadebate aseguró este jueves que a los perpetradores del gato se les había aplicado las sanciones de la reciente Ley de Bienestar Animal, en vigor en la isla desde el 10 de julio último, por lo que podrían ser los primeros en haber sido sancionados en el país por maltrato animal.

La nota dice que “autoridades nacional y provincial de la Sanidad Animal y de la Policía Nacional Revolucionaria en el territorio de Artemisa se presentaron en el lugar de los hechos en una acción coordinada y en cumplimiento de la Disposición Final segunda del Decreto 38/2021 Reglamento del Decreto Ley No. 31 de Bienestar Animal, puesto en vigor el 10 de julio de 2021, condujeron a los infractores para esclarecer los hechos y tomar las medidas correspondientes”.

El reporte aseguró, además, que “las medidas aplicadas a cada uno de los infractores en este caso fueron la aplicación de multa con un importe de $1 500.00 pesos moneda nacional, duplicada a $3 000.00, por la agravante del caso, según lo dispuesto en el Capítulo XI, artículo 59, inciso a) y acta de advertencia”, de la Ley de Bienestar Animal vigente en Cuba.

No obstante, ahora toca hacer justicia en el caso del cachorro rescatado en Matanzas, como exigen usuarios del Grupo de Facebook Stray Dogs and Cats in Varadero, donde se ha dado a conocer este nuevo maltrato animal, a casi dos meses de aprobarse una Ley para sancionar estos recurrentes actos de violencia en la Isla.