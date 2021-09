Español lleva 20 días en huelga de hambre por Cuba frente a sede de la ONU en Nueva York

Nacho Rocha y Yami Pelier Foto © Nacho Rocha/ Facebook

Un ciudadano español que lleva 20 días en huelga de hambre frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en protesta por la represión política en Cuba, aseguró que está cansado pero que seguirá allí hasta que las fuerzas le fallen.

"Mi reclamo es ayuda humanitaria para Cuba y que miren por los presos políticos de Cuba", dijo este martes a Martí Noticias.

Nacho Rocha, andaluz residente en Florida, está dando continuidad a una huelga de hambre que tres activistas cubanas realizaron en el mismo lugar desde el pasado 28 de agosto hasta el 5 de agosto, cuando tuvieron que abandonarla por problemas de salud.

Rocha se trasladó de Sarasota a Manhattan para seguir con el ayuno que antes tuvieron que deponer Yamisderky Pelier, Niurka Préstamo y Anisley Pérez, quienes estaban exigiendo un cambio político en su patria.

Durante estos días ha estado acompañado de cubanos, venezolanos y asiáticos, "auténticos ángeles" que le han brindado su apoyo y le han agradecen su gesto hacia el pueblo de la Isla.

"Eso se los agradeceré siempre con el alma, porque sin ellos yo no podría haber estado aquí todo el tiempo que llevo. Es una ayuda impresionante. Los tendré siempre en mis oraciones hasta que Dios me quiera llevar", expresó.

Rocha está pidiendo a los funcionarios de las Naciones Unidas, aprovechando la sesión del período ordinario de la Asamblea General, que presten atención a la represión del régimen castrista contra los manifestantes pacíficos de las protestas del 11 de julio.

"Lo que estamos esperando es que alguien nos reciba, algún relator o relatora, no tiene por qué ser algún diplomático en específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba", dijo en una trasmisión a través de las redes sociales.

Este español decidió sumarse a esta acción porque residió muchos años en Cuba, -más que los que ha pasado en Estados Unidos y en su propio país- y conoció de primera mano la situación que atraviesa el pueblo en la Isla.

"Yo he vivido en Cuba, pero no en Varadero, yo he vivido en los pueblos con la gente de Cuba", afirmó.