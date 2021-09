Comienzan a vacunar a niños de 2 años en Cuba contra el coronavirus

Vacunación contra Covid{19 en Cuba a menores de edad. Foto © witter / Dirección Provincial de Salud. La Habana

Los niños entre dos y once años de edad comenzaron a ser vacunados en Cuba contra el coronavirus con Soberana 02, campaña que convierte a la Isla en el primer país del mundo en aplicar un programa masivo de inmunización para esas edades pediátricas.

Este proceso de vacunación para menores de 12 años se realizará hasta el 15 de noviembre próximo, aseguró este jueves la agencia oficialista Prensa Latina.

Medios locales han informado en sus redes sociales el inicio de esta campaña en todo el país.

“Comenzó la vacunación al tercer grupo pediátrico comprendido entre 2 y 10 años de edad. Se vacunarán en #PinardelRío un total de 56,208 niños y adolescentes”, refiere el perfil en Facebook del periódico oficialista Guerrillero.

La emisora Radio Minas Digital, de Camagüey, informó en su perfil de Facebook que en su municipio inició la vacunación por el “Círculo Infantil Victoria de Vietnam”.

Según la periodista de la radio en Ciego de Ávila en Facebook, Yeilys Rodríguez Sánchez, este jueves igual comenzó “la vacunación con Soberana 02 en población pediátrica de dos a diez años en Majagua. Para ello se habilitaron cinco centros educativos en el territorio, dos en el consejo popular de Orlando González, dos en la cabecera municipal y uno en Guayacanes; los cuales recibirán durante tres días a más de 2 mil 600 infantes”.

Esta campaña resulta decisiva para el regreso presencial a clases, que se ha pospuesto varias veces debido al agravamiento de la situación epidemiológica en la isla.

De acuerdo con el diario oficialista Granma, “las escuelas cubanas estarán en disposición de recibir a todos los estudiantes de la manera establecida a partir de la estrategia conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública de Cuba para garantizar el mayor por ciento posible de inmunización en la población pediátrica del país con la aplicación de las vacunas nacionales”.

La doctora Lissette López González, jefa del grupo nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), aseguró en el citado diario oficial que no es obligatoria la vacunación de niños y adolescentes cubanos, y que no habrá implicación alguna en la escuela si alguna familia decide no inmunizar contra Covid-19 a sus pequeños.

“Es una vacuna segura y que protege, pero no es una vacuna obligatoria”, puntualizó López González.

Recién el influyente diario The New York Time abordó la campaña de vacunación de los niños entre dos y 11 años de edad en la Isla, el único país del mundo que se ha atrevido a inmunizar a menores en esos rangos de edades.

En Estados Unidos y varios países de la UE se ha permitido la vacunación para mayores de 12 años, aunque las agencias reguladoras estadounidenses podrían autorizar una vacuna para niños de 5 a 12 años para diciembre de este año.

En Chile se autorizó vacunar a niños de 6 años en adelante; mientras que en China y los Emiratos Árabes Unidos empezaron a inmunizar a los mayores de tres años.

La vacuna Soberana 02 recibió a principios de septiembre la Autorización de Uso en Emergencia (AUE) en menores de edad, que otorga el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba.

Tras esa autorización, Soberana 02 comenzó a aplicarse en la población pediátrica deentre los dos a los 18 años de edad.

Finalmente este jueves, científicos cubanos presentaron ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) los resultados de sus vacunas contra el coronavirus.

Mediante una reunión virtual con representantes de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), directivos de los centros de investigación donde se obtuvieron los fármacos Abdala, Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus y Mambisa, expusieron los resultados alcanzados en el proceso.

Desde julio, la OPS le había sugerido al gobierno cubano que solicitara a la OMS la autorización del uso de emergencia de Abdala y Soberana 02, si quería que ambos fármacos entraran en el Fondo Covax.