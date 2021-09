Marc Anthony está cumpliendo 53 años

Marc Anthony cumple 53 años Foto © Instagram/ Marc Anthony

Este 16 de septiembre cumple 53 años el artista estadounidense-puertorriqueño Marc Anthony, quien celebra su cumpleaños con nuevos discos Platino por su álbum "Opus" de 2019, que aún le sigue aportando éxitos a su multipremiada carrera como cantante.

“¡Hoy queremos celebrar a un gran hermano y amigo! @marcanthony. No sólo tienes un talento inigualable, además eres un hombre extraordinario con mucha nobleza en su corazón #MarcAnthony #HappyBirthday #FelizCumpleaños #LaGozadera”, fue la felicitación que le envió Gente de Zona desde su cuenta de Twitter al intérprete boricua.

También el reconocido locutor de la radio en Florida, Enrique Santos, le deseó “Feliz 19,345 días Flaco. TQM papi. Esto sigueeeee!!! Marc Anthony” desde su perfil de Facebook, con una foto de ambos en el yate del cantante.

Igual Alexander Delgado quiso felicitar al intérprete de ‘Vivir la Vida’ y agradecerle por su apoyo a su carrera musical.

“¡Feliz Cumpleaños Marc Anthony! ¡Feliz Cumpleaños Papá! @marcanthony. Gracias por tu apoyo y tu amistad incondicional. Hoy celebro tu vida porque eres un gran hombre y amigo. Te amamos”, escribió el integrante del dúo Gente de Zona en su perfil de Facebook.

Marco Antonio Muñiz Rivera como fue inscrito por sus padres puertorriqueños Felipe Muñiz y Guillermina Rivera nació el 16 de septiembre de 1968 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Su carrera musical la inició desde muy joven. Sus primeras actuaciones fueron cantando en inglés en clubes y bares nocturnos en su ciudad natal. Luego sería vocalista de apoyo en el grupo juvenil Menudo, en los tiempos en que Ricky Martin lo integró, entre 1984 y 1989.

Ya para 1991 incursionaba formalmente en la música profesionalmente cuando formó parte del dúo de hip hop Little Louie & Marc Anthony. En ese año alcanzó el N.º 1 de las listas estadounidenses con su tema ‘Ride on the rhythum’.

Luego firmaría con la disquera RMM para lanzar en 1993 su disco ‘Otra nota’, con canciones como ‘Si tú no te fueras’, ‘El último beso’ y ‘Necesito amarte’. Ese disco se posicionó en el segundo lugar de la lista Billboard Tropical Albums por ocho semanas y logró ocupar el puesto 30 del ranking de Billboard Top Latin Albums.

Hasta la fecha, Marc Anthony tiene 13 álbumes y es considerado el cantante de salsa más vendido en la historia, ya que ha logrado vender 30 millones de copias.

El álbum Contra la Corriente de 1997 fue el que le abrió el camino para los artistas latinos, ya que ese material discográfico fue el primer álbum de salsa en entrar en la lista Billboard 2000.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.