Cubanos reaccionan indignados a precios en tienda de venta a plazos: "Es una burla al pueblo"

Decenas de residentes en Pinar del Río han reaccionado indignados a los precios de la nueva tienda de venta a plazos en esa localidad, que abrió este viernes con ofertas desorbitadas: "es una burla al pueblo", dijeron.

El reporte del periódico local Guerrillero ha sido comentado por más de 200 personas que rechazan los altos precios para productos de mala calidad que se están vendiendo.

"Reporta la periodista Carmen Lluch de Radio Guamá que abrió sus puertas en Pinar del Río la primera tienda de productos industriales que en la provincia asume la modalidad de ventas a plazo. "Sensación" es la unidad que tiene este modelo de comercialización y los interesados pueden acudir a la misma en estos momentos (...) Puertas de aluminio a 7.500 y 6.500 pesos, juegos de comedor a 25.000 pesos, cama con mesitas a 18.800 , un par de puk a 4.500, juego de sábana contul, 2 almohadas y 2 fundas a 3.000 pesos y sobrecama con dosel y dos fundas 5.000 pesos entre otras ofertas", detalla el rotativo en Facebook.

Sin embargo, contrario al efecto esperado, el post molestó a los lectores, quienes "agradecieron" tan "indignante publicación" y se preguntaron si el diario oficialista "estaba haciendo propaganda a la tienda, a los precios".

"Tal pareciera que no hay crítica de la prensa del Periódico Guerrillero, con relación a los precios... qué oferta y demanda los justifica en las circunstancias actuales?...y no respondan, porque sé que su respuesta va a ser esa... el silencio que tanto daño hace principalmente a los de adentro de este país", subrayó una mujer.

"Ojalá nunca hubieran subido los salarios, me preguntó qué ganamos con eso... Nada, si subieron todos los precios desorbitadamente, criticamos al particular y el estado está peor, aquí si tratamos de comer, que es lo más necesario, no podemos comprar una sábana por citar algún ejemplo, hace falta que los que se sientan a planificar tengan muy en cuenta el nivel de vida de un trabajador cubano así como sus carencias y necesidades", apuntó otro internauta.



"Bueno muy esperada la tienda pero sinceramente muy decepcionante los precios. En cualquier trabajador por cuenta propias se encuentra más barato claro no a plazo. Lástima que existan ahí productos de primera necesidad. Pero no creo que el pueblo trabajador pueda asumir ni a plazos tanto dinero", reaccionó un forero.



"Es una burla al pueblo, pero no solo eso. Los precios del internet, la corriente, las tiendas para los que tienen familia en el exterior, porque no son para el pueblo con su salario. Gobernadores de Cuba, por una vez, piensen en este pueblo. Esos precios no son culpa del bloqueo", dijo un hombre.



"Habría que preguntarle a Murillo, cuál es la cuenta que ellos sacaron cuando con mi salario del mes - arquitecto especialista de patrimonio en conservación y protección de bienes inmuebles - NO alcanza para comprar ni una sola puerta de esas que, además por el pésimo el diseño y expresión no sabría adonde colocar. Ah y eso es sin deducir los gastos del mes por conceptos de electricidad, teléfono y bla, bla, bla. Nada señores, asistimos a una inflación sin precedentes en este país", o "Y luego critican los precios de los particulares, q falta d respeto y abuso", fueron algunos comentarios.

El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) de Cuba había anunciado la apertura de "un departamento amplio, bien decorado y con valiosa información al cliente" en la tienda de productos industriales “Sensación” de Pinar del Río para la venta a plazos de artículos de uso doméstico, una de las tantas demandas de la población.

"Diversos bienes y artículos de uso doméstico podrán adquirir los pinareños por esta nueva opción de compra mediante el pago electrónico o en efectivo, a partir del primero de octubre", detallaba la información oficial en julio pasado.

En estas tiendas el cliente podría efectuar un primer pago no inferior al 20 por ciento del precio de venta del artículo y disponer de hasta un año para abonar el importe restante.

La apertura de estos establecimientos de "venta a plazos", comenzó a implementarse tras las protestas del pasado 11 de julio en la isla, como mecanismo para "contentar" a la población del país que se quejaba de no poder comprarse cosas básicas para la comodidad de sus hogares.

La Resolución 97 del Mincin, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 20 de julio, establece que estas ventas solo serán efectivas para bienes cuyos precios superen los 2500 pesos, entre ellos muebles, colchones, bicicletas, equipos electrodomésticos y otros artículos.

Sin embargo, los salarios y las pensiones en Cuba recibieron un incremento sustancial en todas las esferas laborales el 1ro de enero de 2021, pero los elevados niveles de inflación que se generaron durante el proceso de unificación monetaria hicieron que tal aumento se tradujera en menor poder adquisitivo para la población.

Los cubanos reprochan a la prensa oficialista que sea acrítica ante estas condiciones impuestas a la población en nombre de un reordenamiento económico que promete "mejorías para todos" a largo plazo.