Yotuel cuenta cómo nació el título de la canción "Patria y Vida"

El cantante cubano Yotuel Romero reveló cómo surgió la frase que dio título a la canción "Patria y Vida".

En un podcast realizado por el dúo de humoristas Los Pichy Boys, Yotuel relató que se encontraba en su casa junto a su esposa, la actriz y cantautora española Beatriz Luengo, y le estaba explicando el concepto de lo que quería lograr con el tema, del que ya había escrito parte de la letra.

"Yo tenía una moneda que me regaló mi difunto padre, un peso macho, que decía patria y libertad. Entonces yo le decía: 'Este es el mensaje realmente'. Porque claro, venimos de patria o muerte. Y me dice ella: 'Qué duro es patria o muerte. ¿Y por qué no mejor, en vez de decir muerte, decir vida?'. Me le quedo mirando y le digo: ‘Patria'. Y dijimos: 'Vida’. Nos abrazamos, nos miramos y dijimos: '¿Qué nos pasó?'", recordó con emoción el ex integrante de Orishas.

Según Yotuel, en ese momento la pareja se dio cuenta de que la frase tenía magnetismo, incluso cuando la canción no estaba aún terminada.

Meses después, tras el éxito arrollador que ha tenido el tema, el cantante asegura que comprende mejor el significado de las tres palabras del título.

No fue solamente el haber quitado la palabra 'muerte' y haberla cambiado por la palabra 'vida'. La clave fue la letra 'y', porque las une a ambas, a 'patria' y a 'vida'.

"Esa es la 'y' que dice: 'tú y yo, tu raza y la mía'; es inclusiva. La 'o' era exclusiva, era: 'o tú o yo'. Era egocéntrica: 'mi programa o el tuyo, o tú o yo'. (...) Yo creo que ahí el cubano entendió: 'coño, claro, esto es lo que yo quiero", dijo.

Yotuel subrayó que él desea que en el futuro su patria sea igualmente inclusiva, y está consciente de que en una Cuba libre estarán también los que quieran volver al comunismo, los que deseen ser de izquierda o de derecha...

"Yo creo que la gente se dejó llevar por esa frase porque encontró realmente un sueño: me gustaría llegar allí, a eso", concluyó el artista.

En la misma entrevista, el intérprete afirmó que no se arrepiente de haber incluido a su compatriota Descemer Bueno en la canción, a pesar de las desavenencias que ambos tuvieron después de su estreno, y subrayó que la parte escrita por el autor de "Bailando" Descemer es una de las más brillantes de la canción.

"Si me llegan a decir: 'Vas a poner a Descemer y va a pasar esto', lo hubiera puesto igual. Porque creo que es más importante lo que dijo en la canción que las diferencias que pueda tener conmigo. Para mí es mucho más importante la libertad de Cuba, y la libertad de los cubanos, y la importancia de la canción, lo que ha significado en tantos cubanos, que me da igual que Descemer no hable más conmigo", aseguró.