El Micha estrena El Dulcero

El artista cubano Michael Sierra, El Micha, estrenó este miércoles el tema El Dulcero, con el que reivindica sus orígenes y el dulce momento que está viviendo gracias a sus éxitos profesionales y personales.

“Yo no soy dulcero pero ando viviendo la dulce vida / yo vengo del barrio, empecé de cero, de abajo pa’ arriba”, comienza diciendo El Micha en su nueva canción que, a pocas horas de estrenado su videoclip en YouTube, acumula más de 10 mil visualizaciones.

“El Mejor De Todos Los Tiempos”, declaró el artista de género urbano en un post de Facebook en el que compartió el videoclip del tema.

“Felicidades, salvaje. ¿Es verdad que eres del [Reparto] Eléctrico? Porque yo fui y vi, y eso asusta. Y si eres de ahí Bro, mis respetos: desde bien abajo saliste”, le comentó uno de sus seguidores. “El papá de los pollitos”, le dijo otro admirador, entre el centenar de comentarios elogiosos a su trabajo, su música y sus letras.

“Todos pendientes, atentos; en cualquier momento les suelto #eldulcero”, había avisado el popular músico este martes en sus redes sociales. El anuncio en Instagram, con un teaser publicitario recibió en tres días más de 15 mil visualizaciones.

El orgullo por la procedencia de barrios y ambientes marginales forma parte de la cultura del género urbano y el rap, tal y como dejó ver El Micha en un reciente mensaje de felicitación a su amigo Alexander Delgado, del dúo Gente de Zona.

"Felicidades viejo amigo, que la pases como te mereces por ser un guerrero de la vida, parece fácil pero es difícil salir de Alamar y Reparto Eléctrico y estar donde estamos, el camino ha sido largo y lleno de trampas pero aquí estamos, felicidades", escribió el intérprete de Un Sueño.

A mediados de octubre, el reguetonero consiguió uno de sus mayores triunfos de los últimos tiempos, volver a reunir a su familia. En su perfil de Instagram, el músico compartió un emotivo vídeo mostrando el momento del reencuentro con sus pequeños hijos y con su esposa, después de varios meses sin tocarlos ni abrazarlos.

"Compartiendo este pedacito con ustedes; pedacito súper importante para mí. Estoy esperando a mi familia después de 10 meses sin ver a mis hijos. Estoy aquí en Moscú para recibirlos y pasar un rato agradable con ellos", contó el artista a sus seguidores.

El Micha había declarado en el verano que sentía "un inmenso dolor" y que tenía "el alma hecha pedazos" por estar lejos de su esposa Ana María y sus hijos Amanda y Dylan. El cantante ha dejado claro en varios mensajes en sus redes sociales la importancia que tiene para él su familia y cómo su esposa y sus hijos son en gran medida el motivo de inspiración para crear y para crecer.

"Esta foto me encanta”, dijo a mediados de julio El Micha en sus redes, a propósito de una imagen de las protestas del 11J en Cuba. El reguetonero, cuyo tema contestatario Un Sueño acumula casi 2 millones de visualizaciones en YouTube, se mostró orgulloso de la respuesta en la calle de los cubanos que quieren Libertad.

“Todos para la calle, no tenemos nada, no hay nada que perder. Depende del pueblo si pasamos al próximo capítulo de esta historia. ¡Qué emoción tan grande! Hay que sentirse privilegiado; después de 62 años nos tocó ver esto. Muchos hermanos cubanos que se han muerto y no pudieron ver el cambio ni el valor que tienen los cubanos. El pueblo tiene hambre, no hay medicina todo mal y arriba de eso el COVID #seacabolafiesta", expresó el artista.

