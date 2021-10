Cubadebate publica huelga en Corea y le llueven comentarios: El juego del calamar es lo que tienen ustedes armado

Una publicación en la cuenta de Facebook del portal oficialista Cubadebate, que informó de una huelga general en Corea del Sur secundada por medio millón de trabajadores, fue duramente criticada por los internautas cubanos.

“Al menos 500.000 trabajadores de diferentes sectores de Corea del Sur secundaron este miércoles la jornada de huelga general convocada por la Confederación de Sindicatos de Corea, que cuenta 1,1 millones de miembros”, reflejó este domingo el medio oficialista.

El post enlazó a la nota publicada por Cubadebate sobre la huelga general convocada por la confederación sindical coreana que, como su nombre indica, aglutina a más de 1,700 ramas y organizaciones sindicales de diferentes sectores.

Para el portal oficialista, las demandas de los manifestantes quedaron resumidas en: abolición del trabajo 'irregular' y extensión de la protección a todos los trabajadores; empoderamiento de los empleados en las decisiones sobre la reestructuración económica; y nacionalización de sectores clave y socialización de servicios básicos como vivienda y educación.

Asimismo, resaltó que en la manifestación de Seúl -la más grande- “se produjeron varios enfrentamientos con algunos de los 12,000 policías movilizados para controlar la marcha”, en la que participó un total de 1,1 millones de miembros de la Confederación por todo el país.

Sin embargo, para Cubadebate lo importante en la noticia –tomada de Rusia Today- fue el hecho de que los trabajadores protestaran vestidos con trajes de 'El juego del calamar' (fenómeno televisivo de Netflix), como resaltó en el titular de la misma.

Al momento de redactar esta nota, el post de Facebook del medio oficialista tenía 207 comentarios, la inmensa mayoría de los cuales reaccionaron indignados y echaron en cara a Cubadebate la falta de derechos y libertades que padece el pueblo cubano, en contraste con los coreanos del sur.

“Así es en los países donde se respetan los derechos humanos, muy diferente de lo que sucede en Cuba. Pena debería darles publicar estas cosas de las que Cuba carece, no porque todo este bien, sino porque son prohibidas”, indicó una internauta cubana.

“¡Qué vergüenza los medios nacionales, visualizando noticias de huelgas y marchas a nivel mundial con bombo y platillo y aplastando mediáticamente a los ciudadanos cubanos cuando piden reclamar sus derechos! ¡Encima de todo eso, el pueblo les paga sus salarios! La opinión que tengo como personas sobre todos estos periodistas es que no tienen valor ni valores. ¡Qué personas más indecentes, qué catadura moral más baja!”, consideró otro.

“Randy Thalia, Abdiel (de lo peor)… tengan lo que tenía Antonio Maceo y Mariana Grajales y denle oportunidad a Yunior de que se vean sus criterios en medios nacionales. Si no tienen lo que se necesita, abandonen el periodismo parcializado que hacen, eso no es periodismo eso es proselitismo político a favor del gobierno y del todopoderoso PCC, que es el que gobierna en Cuba”, añadió.

“¡Uy uy uy, cuántas aves muertas en casas de coreanos disidentes debe de haber costado semejante ejercicio de democracia y civismo”, ironizó otra usuaria, aludiendo a la grotesca intimidación sufrida por el dramaturgo Yunior García Aguilera, uno de los principales líderes de la plataforma Archipiélago que convoca, junto a otras organizaciones de la sociedad civil cubana, a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

“El juego del calamar es lo que tienen ustedes armado aquí con nosotros, 'caradebates' es lo que son al poner esta noticia”, comentó indignada otra usuaria de Facebook.

“¡Qué afortunados los coreanos! Viven en un país donde pueden hacer huelga general para protestar contra lo que no están de acuerdo. En cambio, en Cuba el pueblo no lo puede hacer porque al gobierno no le conviene y lo ha hecho ilícito e ilegítimo. Hagamos como en Corea del Sur. Salgamos a las calles contra lo que no estamos de acuerdo”, señaló otro usuario de la red social.

“Mmmm… ¡qué interesante! Cubadebate no decepciona, cada día me sorprende más. Chico, ¿no les da pena poner esas cosas con lo caliente que está el patio aquí?”, preguntó otra internauta incidiendo en las mismas cuestiones que provocaron un aluvión de comentarios indignados a la nota del medio oficialista.