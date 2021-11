López Obrador ordena procesar a efectivos de la Guardia Nacional que mataron a migrante cubano en México

López Obrador ordena procesar a efectivos de la Guardia Nacional que mataron a cubano. Foto © Twitter/Andrés Manuel López Obrador/Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó procesar a los efectivos de la Guardia Nacional que mataron a un migrante cubano e hirieron a otros cuatro en un incidente ocurrido este domingo en Chiapas, México.

"Ya di instrucciones para que se pongan a disposición del Ministerio Público a estos elementos de la Guardia Nacional, porque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon", apuntó el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina, conocida como Las Mañaneras, de este miércoles.

Igual apuntó sobre este hecho que pese a que el vehículo que transportaba a los migrantes no frenó, los agentes pudieron haber reaccionado de otra manera, en tanto que "hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes", como "cerrarles el paso más adelante, sin tirar", aseveró.

"[Los migrantes] no dispararon, no agredieron, y los de la Guardia Nacional dispararon y eso no se debe hacer", puntualizó el mandatario mexicano sobre los argumentos expuestos por el cuerpo armado del incidente ocurrido en una vía del municipio de Pijijiapan, en Chiapas.

Aunque un comunicado de la Guardia Nacional informó la muerte de un migrante cubano, López Obrador hizo referencia a dos fallecidos, pero sin detallar sus nacionalidades.

Hasta el momento se sabe que en ese hecho falleció el cubano identificado como Cristóbal 'N', aunque este miércoles medios de prensa aseguraron que uno de los heridos [una cubana] se encontraba en estado “delicado”.

Igual este miércoles trascendió que la fiscalía federal ya tenía las riendas de la investigación. Según un comunicado de la Fiscalía del estado de Chiapas, la investigación del incidente pasó a manos de la Fiscalía General de la República, porque los elementos de la Guardia Nacional “son señalados como sujetos activos” del delito de homicidio calificado y por tanto la competencia del caso es federal.

La Guardia Nacional de México admitió desde el lunes que en la madruga del domingo elementos de su cuerpo dispararon a una camioneta con 14 migrantes a bordo por evadir un control en la ruta.

Dijeron, además, que habían disparado cuando el vehículo había intentado embestirles y vieron en riesgo su integridad. El vehículo transportaba a migrantes procedentes de Cuba y de Ghana, entre ellos, dos menores.

Tras el incidente, intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México como la entidad oficial que vigila la actuación de los funcionarios públicos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), además de lamentar la muerte del migrante cubano y las lesiones a los otros cuatros, exigió una investigación "pronta y efectiva".