Karol G explica por qué llora cuando canta "Ocean", el tema que le dedicó a Anuel AA

Karol G continúa de gira por Estados Unidos con su Bichota Tour, con el que está regalando grandes momentazos a sus seguidores. Pero si hay una canción que siempre le pone los sentimientos a flor de piel a la cantante y sus incondicionales durante sus shows, esa es "Ocean", un tema que le dedicó a Anuel AA cuando estaban juntos.

En uno de sus shows más recientes, la intérprete de "Sejodioto" quiso explicarle a su público por qué llora cuando canta este tema y sí, al explicarlo también se emocionó...

"La gente siempre cree que uno llora por una misma razón. Pero, supongo que nací un 14 de febrero, lo tengo en la sangre: Amo con mucha intensidad. Hay muchas cosas que pasan en mi vida, no una sola. Y esta canción la escribí porque me sentía muy enamorada amando a una persona con mucho mucho amor, pero al final es una canción que terminó dedicándole la mamá a la hija, el novio a su novia, un amigo a su amiga... porque simplemente hay gente buena en este mundo que le gusta amar con mucha intensidad", comentó antes de cantar "Ocean" ante su seguidores.

Recordamos que este verano se volvieron tendencia en las redes sociales unos vídeos de la cantante llorando mientras cantaba este tema. Fue en el show que ofreció en el Beach Fest de Baja California, en México, donde no pudo contener las lágrimas al interpretar la romántica letra y muchos pensaron que la emoción era por los sentimientos que podría seguir teniendo hacia su ex, que unos días antes le había pedido volver en el concierto que dio en el mismo festival.

Mientras que Karol G no puede evitar ponerse sentimental cuando interpreta esta letra que le dedicó a Anuel AA, él tampoco se olvida de su expareja y continúa nombrándola incluso en sus canciones más recientes.

En el tema de "Dictadura", que lanzó hace unos días, se escucha cómo dice "No eres Karol G pero llegó en el Makinon", haciendo referencia también a uno de los éxitos musicales de su ex, "El Makinon". Además, también canta otras frases que parecen estar dedicadas a la colombiana, como "Trato de sustituirte y no puedo, no olvido mi cadena en tu cuello".

