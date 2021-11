Activista Alfredo Martínez, miembro del Movimiento San Isidro y el 27N, pide asilo político en Suiza

Martínez en el aeropuerto de Zúrich Foto © Radio y Televisión Martí

El periodista y activista cubano Alfredo Martínez Ramírez, integrante de los movimientos contestatarios San Isidro y 27N, pidió asilo político en Suiza, a donde llegó el pasado jueves, procedente de la isla.

Martínez Ramírez se encuentra desde la semana pasada en las instalaciones migratorias del aeropuerto de Zúrich, y ya ha sido entrevistado por las autoridades suizas para iniciar su petición de asilo.

“Sufrí represión en Cuba. Me han desalojado dos veces, he sido detenido tres veces, sin ningún motivo legal. Me han dado golpes, me han fracturado un dedo, me han sitiado varias veces, sin poder salir de la casa”, dijo el disidente en declaraciones a Radio Televisión Martí.

“Las autoridades suizas me han atendido bastante bien. No he podido salir del aeropuerto, pero saldré para el viernes, aproximadamente”, dijo.

Martínez Ramírez (La Habana, 1991) es graduado de Ingeniería Civil en el Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría" y colabora con la revista independiente Tremenda Nota y el portal de noticias ADNCuba.

Fue uno de los participantes en la protesta de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre de 2020, y uno de los 30 asistentes a la fallida reunión con las autoridades culturales.

Su primera detención en Cuba se produjo el 10 de octubre de 2020, durante un concierto contra la violencia policial. Días después, el activista detalló en sus redes sociales la represión sufrida.

Según el diario independiente 14 y medio, Martinez tenía el billete a Suiza desde febrero, pero la pandemia frustró su salida. El pasado jueves, finalmente pudo subirse a un vuelo desde La Habana que, tras una breve escala en Cancún, lo dejó en el Aeropuerto de Kloten, donde fue recibido por policía de inmigración.

"Me tuvieron como tres horas en una sala chequeando todos mis datos, mis antecedentes penales, se llevaron todos mis documentos, ahora mismo estoy sin pasaporte ni carné de identidad. Tengo un papel verde, que es un permiso para estar sin documentos en el aeropuerto", explicó el activista vía telefónica.

"Me han tratado muy bien. He tenido cama y comida, pero fue difícil, tuve que explicar al detalle qué era lo que hacía en Cuba", dijo Martínez a 14 y medio.

Suiza tiene una larga tradición humanitaria y, de hecho, recibe más solicitudes de asilo que otros países europeos, en proporción a su población.

Si bien pocos solicitantes de asilo reciben oficialmente un estatuto de refugiado, hay diferentes tipos de permisos temporales que les permiten a los solicitantes quedarse en el país.

Según datos oficiales, en Suiza se presentaron 11,041 solicitudes de asilo en 2020, un 22.6 por ciento menos que el año anterior.