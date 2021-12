Cubanos explotan ante precios de restaurante en Ciego de Ávila: “Una humillación a mis compatriotas”

Cubanos explotan ante precios de restaurante en Ciego de Ávila. Foto © Facebook/Dante Yaumara

Cubanos en las redes explotan ante la actualización de la carta del restaurante Solaris en la ciudad de Ciego de Ávila, tras su reapertura por el mejoramiento de la situación epidemiológica del país.

El restaurante se localiza en el edificio 12 planta de esa ciudad del centro del país, cercano al parque Martí de esa capital de provincia, y varios usuarios compartieron la nueva carta del servicio que está ofertando.

“Ciego de Ávila. El Restaurant " Solaris " reabre sus puertas con una amplia carta. Enhorabuena. Ahh!!!!. Con nuevos precios en pesos cubanos”, dice en Facebook el usuario que se identifica como Bárbaro Ricardo Martínez Hortelano, quien expone los precios de cada plato del restaurante.

También la usuaria Dante Yaumara en Facebook comparte similar información en la página del grupo Revolico S.O.S Cuba en esa red social.

“Precios actualmente del restaurante Solaris, aquí en Ciego de Ávila... pónganle corazón y continuidad... Resistiremos”, apunta su publicación en la que difunde la carta actualizada del restaurante avileño.

En ambas publicaciones, los usuarios de la red social han expuesto decenas de comentarios críticos sobre los nuevos costos del servicio y el poder adquisitivo de los cubanos.

En la actual carta del restaurante, acorde con lo que algunos usuarios denominaron ‘precios del Ordenamiento’ -en referencia al plan de medidas del gobierno para meter en cintura a la economía de la isla-, 261 gramos de una chuleta de cerdo grillet vale 200 pesos cubanos, al igual que las lonjas de cerdo y el fricasé de cordero, pero con un poco menos de gramajes.

El plato más caro que oferta el restaurante es el de cerdo guisado, con un costo de 250 pesos con 261 gramos. El más económico es el de picadillo de res, que lo venden a 100 pesos con 261 gramos.

Los usuarios en mayoría consideran que los precios de la oferta de Solaris son una “falta de respeto para un pueblo trabajador”.

Igual dijeron que el “Estado tiene esos precios que son para dirigentes y personas que tengan negocios, porque para un trabajador de bajo salario o un jubilado no son. Entonces seguimos con la clase alta y la clase baja, qué barbaridad, vamos de mal a peor”

También consideraron que esa oferta es “para los policías y militares que ganan entre 10 000 y 15 000 pesos” y “si va una familia de cinco o seis hay que llevar el dinero en una maleta porque en el bolsillo no cabe”.

“Por Dios, qué horror. Con esos precios no podré ir nunca. Lo que gano con mi chequera no me alcanza ni para pagar la reservación del restaurante”, apuntó otra usuaria.

“Eso da tristeza. Para qué subieron los salarios si los precios no se corresponden con los salarios”, “Con esos precios, ni continuidad y menos resistiremos”. “Soñábamos con salarios buenos, que se pueda vivir sin hacer cosas malas para poder subsistir, pero esto es imposible con los precios altos. Así que seguimos en la misma situación o peor”, argumentaron otros internautas.

Entre los comentarios igual destacaron que esos precios están baratos si se comparan con los del restaurante Palmares de esa misma ciudad, donde un plato de pollo frito vale 350 pesos; uno de bisctec de res, 400, y el de ropa vieja, 370 pesos, por mencionar algunos.

Recién la periodista del diario oficialista Invasor, Katia Siberia, hizo un análisis para demostrar que la inflación en Cuba no solo se sustenta en la devaluación de la moneda o el exceso de billetes. También, y por bastante margen, por la especulación creciente de los sectores formales e informales de la isla.

“Si asumimos que hay un exceso de circulante que se mueve polarizado, con montos que favorecen a una minoría, y que no hay ofertas para captarlo, el pronóstico es tristísimo para el bolsillo de la mayoría y promisorio para el pujante sector de la especulación”.

Aseguró, además, que en el país “parece estar confundiéndose inflación con especulación; imponiendo altos precios para sostener, quizás, una plantilla inflada o la ineficiencia de una mala gestión. De paso, podrían estarse generando utilidades que salen del estrago al bolsillo ajeno y no de la producción de nuevos bienes o de la prestación de servicios de calidad. Incluso, en la filosofía del revendedor se tiene que vender caro, al ser caro lo que luego se comprará; y así desatan una inflación premeditada, donde unos van ganando porque la mayoría está perdiendo”.