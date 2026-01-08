Subidón de una moneda en el mercado informal en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este 8 de enero con una novedad: un subidón del precio de venta de la Moneda Libremente Convertible (MLC).

En las últimas horas, la moneda virtual con que opera el régimen cubano escaló de 400 a 408 CUP, según refleja la tasa publicada por el medio independiente elTOQUE.

La cifra supone un aumento de ocho pesos en relación con su valor precedente.

El dólar y el euro, por su parte, retienen los valores alcanzados el miércles: la moneda estadounidense se vende en 450 CUP y la europea a 490 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

El incremento confirma la tendencia alcista de las divisas en Cuba, iniciada tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un suceso que ha generado tensión política e inestabilidad económica en toda la región, y que ha repercutido directamente en la cotización de las divisas en la isla.

Con la cotización del mercado informal de este miércoles, el peso cubano se hunde un poco más frente a las divisas, en un inicio de año marcado por la incertidumbre y la pérdida de poder adquisitivo.

Tasa de cambio hoy 08/01/2026 - 7:14 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 490 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 408 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 8 de enero:

1 USD = 450 CUP.

5 USD = 2,250 CUP.

10 USD = 4,500 CUP.

20 USD = 9,000 CUP.

50 USD = 22,500 CUP.

100 USD = 45,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 490 CUP.

5 EUR = 2,450 CUP.

10 EUR = 4,900 CUP.

20 EUR = 9,800 CUP.

50 EUR = 24,500 CUP.

100 EUR = 49,000 CUP.

200 EUR = 98,000 CUP.