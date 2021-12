El Kamel a Yulién Oviedo: "Se te hizo más fácil cambiarte al lado de los comunistas"

El Kamel y Yulién Oviedo Foto © Instagram de los artistas

El reguetonero cubano El Kamel disparó en redes al cantante Yulién Oviedo, a quien asegura que respetaba pero se le hizo "muy fácil ponerse del lado de los comunistas".

"Yulién Oviedo, te respetaba tanto que no te seguía para no ver las tonterías que pones y no cargarme. Se te hizo más fácil ponerte del lado de los comunistas que de los que quiere la libertad", escribió El Kamel en sus historias de Instagram.

"Basta ya de hablar mie*** de los que están fuera. Ustedes tienen más ganas de ser famosos que de vivir", espetó.

Captura de pantalla / Historias de Instagram El Kamel

El Kamel añadió que los múltiples asistentes a los conciertos de Yulién Oviedo en Cuba no son porque el artista esté "pegado" sino porque los cubanos están desesperados por salir luego de una estricta cuarentena por el coronavirus.

Captura de pantalla / Historias de Instagram El Kamel

Yulién Oviedo ha sido cuestionado en redes sociales por sus conciertos en Cuba. El propio artista ha presumido de ganar mucho dinero con las presentaciones y criticó la cancelación de sus conciertos en Estados Unidos, "el país de la supuesta democracia".

Oviedo estuvo envuelto en la polémica a principios de este año tras decir en una entrevista que no creía que en Cuba hubiese una dictadura porque, aunque reconoció la represión, "dictadura era lo de Hitler". Poco después y ante la avalancha de críticas y descontento, el cantante pidió disculpas por sus declaraciones.

