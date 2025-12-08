Unión Europea adopta medidas migratorias inspiradas en el modelo de Trump

Vídeos relacionados:

La Unión Europea ultima una profunda reforma de su política migratoria que endurece los procesos de asilo, acelera las deportaciones y refuerza los centros de detención, en un cambio de rumbo que recuerda al modelo restrictivo impulsado por el presidente Donald Trump en Estados Unidos.

Según reportó la agencia Associated Press, los ministros europeos reunidos en Bruselas acordaron crear una lista de “países seguros” de origen y tránsito, lo que permitirá denegar solicitudes de asilo y deportar con mayor rapidez a quienes provengan de naciones consideradas sin riesgo.

También se avaló el concepto de “tercer país seguro”, que habilita a los Estados miembros a enviar migrantes a países fuera del bloque donde puedan solicitar refugio.

El ministro danés Rasmus Stoklund explicó que las nuevas normas buscan “rechazar a quienes no tengan motivo para pedir asilo en Europa” y garantizar retornos más ágiles, alegando que “no deben ser los traficantes quienes controlen el acceso al continente”.

El pacto incluye además un fondo común denominado “piscina de solidaridad”, dotado con 430 millones de euros, para compensar a los países más afectados por la presión migratoria, entre ellos Italia, Grecia, Chipre y España.

Sin embargo, naciones como Hungría y Polonia mantienen su oposición a financiar la acogida de migrantes o aceptar cuotas obligatorias.

La Comisión Europea defiende que el nuevo sistema “devolverá a los ciudadanos la sensación de control” sobre las fronteras, pero organizaciones humanitarias y partidos progresistas lo consideran una renuncia a los valores fundacionales de la Unión.

La abogada de Amnistía Internacional, Olivia Sundberg Diez, comparó directamente la reforma con las medidas de la administración Trump, advirtiendo que “infligirá un daño profundo a los migrantes y a las comunidades que los acogen”.

El texto, que será negociado con los 720 eurodiputados del Parlamento Europeo, cuenta con amplio respaldo de partidos de derecha y ultraderecha, que celebran el endurecimiento de la política migratoria como una victoria política.

Entre los elementos más polémicos figura la creación de “centros de retorno” —una denominación que oculta su verdadera función de centros de deportación—.

Estos espacios podrían situarse fuera del territorio europeo, mediante acuerdos con países terceros dispuestos a recibir migrantes rechazados, siguiendo una lógica similar a los acuerdos migratorios que Estados Unidos firmó con México y Guatemala durante el mandato de Trump.

Expertos del Migration Policy Institute Europe advierten que este tipo de medidas externaliza las responsabilidades europeas sobre derechos humanos y podría reproducir escenarios de abuso. “Es una versión europea del muro de Trump, pero burocrático y legal”, señaló uno de los analistas citados por medios comunitarios.

La reforma busca cerrar un ciclo de divisiones internas en la UE desde la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de refugiados, principalmente sirios e iraquíes, llegaron al continente.

Sin embargo, el nuevo pacto refleja un giro político hacia la contención y el control, más alineado con las tendencias restrictivas que marcaron la política estadounidense en los últimos años.

El giro migratorio de la Unión Europea ha sido interpretado por muchos analistas como una adopción del enfoque impulsado por Donald Trump durante su mandato.

Ya en septiembre, el expresidente defendió en la ONU su política de menos asilo y más deportaciones, y criticó abiertamente a Europa por permitir una “invasión” migratoria, al tiempo que llamaba a terminar con el “experimento fallido de las fronteras abiertas”.

Ese enfoque se ha reflejado también en la ofensiva migratoria interna de Estados Unidos. A lo largo de 2025, las decisiones de Trump han tenido consecuencias directas sobre el mercado laboral, con la cancelación del parole humanitario y redadas masivas que afectaron a sectores clave como la agricultura, la construcción y el cuidado de personas.

El endurecimiento de las políticas migratorias se tradujo en escasez de mano de obra y aumentos de costos para consumidores y empleadores.

Además del terreno migratorio, Trump ha mantenido una postura de confrontación hacia la Unión Europea en el ámbito económico, denunciando públicamente lo que considera una relación desigual.

En diversas declaraciones, acusó a la UE de abusar comercialmente de Estados Unidos, anticipando la imposición de aranceles como respuesta al déficit bilateral y al limitado acceso de productos estadounidenses en el mercado europeo.

Las tensiones escalaron aún más a fines de 2024, cuando el mandatario advirtió que se aplicarían nuevos aranceles si la UE no aumentaba sus compras de petróleo y gas estadounidenses.

Estas amenazas se enmarcan en una estrategia proteccionista que no solo presiona al bloque europeo, sino que condiciona sus relaciones comerciales a intereses migratorios, energéticos y políticos.