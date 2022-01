Excombatiente internacionalista cubano lamenta maltratos y abandono: Nunca tuve ningún beneficio

Enrique Abraham Rodríguez Jorge. Foto © YouTube / CubaNet

Un excombatiente internacionalista cubano que estuvo tres años peleando en Etiopía, en la frontera con Somalia, lamentó el maltrato de las autoridades gubernamental y el abandono hacia quienes lucharon y arriesgaron sus vidas en otros países por órdenes del castrismo.

Desde su vivienda en La Habana, Enrique Abraham Rodríguez Jorge, de 60 años, comentó al medio independiente CubaNet que casi muere en varias ocasiones en el país africano. Pese a todo, tras regresar a la Isla no recibió ninguna ayuda.

“Mi mamá había pedido un fogón de queroseno en el año 80, pero se murió y nunca lo recibió. El trabajo que yo tenía como estibador lo perdí. Nunca he tenido ningún beneficio”, explicó en la entrevista.

Rodríguez es natural de Manzanillo, en la provincia de Granma, pero se mudó a La Habana en busca de una mejoría económica con la idea de ayudar a su familia. En la capital, incluso ha sido víctima del abuso de poder que ejercen las autoridades sobre los ciudadanos.

Recientemente, fue arrestado por dos policías que lo multaron y le decomisaron algunos productos de aseo que había comprado para enviar a su familia residente en Granma. Le impusieron una multa de 1 500 pesos por la supuesta venta ilícita de esos productos.

“Me llevaron para la estación de policías. Les digo: ¿cómo es que ustedes me van a quitar estas cositas [siete paquetes de detergente en polvo, tres pomos de aromatizante y cinco de detergente líquido] que estoy mandando a mi familia porque les hace falta?, pero no entendieron”, dijo.

Según relató, había comprado los productos a un carretillero. La policía no lo encontró vendiéndolos, no obstante, sostuvo la acusación contra Rodríguez.

“Cuando salí de la Policía boté el carnet [de combatiente] porque en definitiva yo no me estoy tapando detrás de él. Con 60 años estoy trabajando por mi familia. ¿Cómo me van a quitar una cosa que no me han cogido vendiendo y encima meterme una multa de 1 500 pesos? Eso es abusivo”, expresó.

“Esta gente [las autoridades] no respetan nada de lo que uno hizo por esta Revolución, se burlan de tu historia, de cómo te jugaste la vida por ellos, porque yo fui a pelear en una guerra que no era de los cubanos y, sin embargo, di el paso al frente por este Gobierno”, señaló.