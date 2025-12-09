Ancianos en Granma deben sacar agua del río Cauto para sobrevivir: "Un agua que no se puede tomar"

Vídeos relacionados:
La desesperación crece en el municipio granmense de Río Cauto, donde residentes -incluidos ancianos y personas enfermas- llevan más de un mes sin acceso a agua potable, obligados a andar hasta el contaminado río Cauto o incluso a una laguna para conseguir el líquido mínimo para subsistir.
La situación, que ya era crítica antes del paso del huracán Melissa, se ha vuelto insostenible debido al abandono institucional y a la falta de soluciones reales por parte del gobierno local.
El poblador Aricel Céspedes, en el grupo de Facebook "Revolico Río Cauto", advirtió que en el poblado de Cauto del Paso la escena diaria es la misma: ancianos cargando recipientes desde el río, un agua "que no se puede tomar", mientras otros, más alejados, deben recurrir a una laguna igualmente insalubre.
"¿Por qué se ha hecho tan inaccesible llevar una pipa con agua potable? Es inaceptable que esto esté sucediendo y no le den ninguna solución", cuestionó Céspedes a las autoridades.
En otro mensaje, el vecino recordó que la crisis no comenzó con Melissa.
La turbina que abastecía al poblado lleva más de un año rota sin que las autoridades municipales hayan gestionado su reparación.
Ese abandono se volvió dramático tras las inundaciones provocadas por el huracán, que contaminaron por completo el río y volvieron casi imposible la obtención de agua segura.
"Después de tanta agua, ahora tengamos que morir de sed", denunció Céspedes, quien además alertó sobre vecinos discapacitados y enfermos que no pueden llegar hasta el río.
Mientras tanto, la dirección municipal -según señalan los testimonios- habría priorizado otras zonas, dejando a comunidades enteras en una situación extrema que afecta especialmente a los más vulnerables.
La falta de supervisión, de respuestas y de gestión eficaz expone a los residentes a riesgos sanitarios graves en un municipio donde la crisis del agua ya tenía larga historia.
Un mes después del huracán Melissa, la emergencia continúa
A pesar del tiempo transcurrido desde el paso del huracán Melissa, la recuperación en Río Cauto sigue prácticamente estancada.
Las inundaciones destruyeron hogares, infraestructuras y pozos, pero la población asegura que el gobierno ha actuado con lentitud y sin transparencia, dejando atrás a comunidades enteras.
Los residentes describen un desamparo total: meses con la turbina rota, semanas sin distribución de agua potable y ningún plan público que explique cuándo o cómo se restablecerá el servicio.
Anuncios oficiales que profundizaron la molestia
En noviembre, en pleno desastre humanitario, las autoridades locales informaron que el agua "natural" destinada a los damnificados se vendería a 40 pesos por núcleo.
La medida fue presentada como un cobro "simbólico" para cubrir "costos logísticos", pero provocó indignación entre los afectados, que consideraron absurdo pagar por un recurso básico en medio de una emergencia.
El mensaje fue difundido por José Manuel Rodríguez Valdivia, funcionario municipal, quien también publicó la comunicación de que los colchones entregados a damnificados tampoco serían donativos.
El Estado -se dijo entonces- "subsidia, pero no regala", exigiendo pagos parciales salvo en casos de asistencia social.
Río Cauto fue una de las zonas más golpeadas por Melissa, con inundaciones masivas y pérdidas severas.
Sin embargo, las medidas gubernamentales han sido insuficientes, parciales y, para muchos, insensibles frente al nivel de devastación.
Una comunidad abandonada entre el lodo y la sed
Los testimonios muestran un cuadro doloroso: familias sin capacidad de acceder a agua potable, ancianos expuestos a accidentes en las orillas del río, personas enfermas sin asistencia y un gobierno incapaz de garantizar un recurso básico incluso más de un mes después del ciclón.
Mientras tanto, el llamado de los vecinos es claro y urgente:
"SOS: Agua potable para Cauto del Paso y para todos los que la necesiten".
