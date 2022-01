Cámara de seguridad graba a ladrón de moto en Holguín

Una cámara de seguridad instalada en una vivienda en la ciudad de Holguín grabó el momento en que un ladrón intentó robar una moto eléctrica estacionada en la calle sin conseguirlo, gracias a la alarma que se activó con el movimiento.

En el video, grabado a las 01:19 de la madrugada del domingo 16 de enero, se observa al ladrón aproximarse a la moto mientras camina por la calle. Luego de un rápido vistazo para comprobar que nadie lo observa, el joven delincuente provoca un cortocircuito con la intención de desactivar la alarma.

La acción provocó unos chispazos y el ladrón, creyendo que había conseguido desactivar el sistema de seguridad de la moto, intentó llevársela empujando de ella. Pero justo cuando la mueve, se aprecia cómo se activa la alarma, encendiéndose los focos de la motorina y sonando una alarma que puso en fuga al malhechor.

Afortunadamente para el dueño de la moto, la acción del delincuente quedó en una tentativa de robo. “¿Se dan cuenta de que puentear el puerto de carga y provocar un cortocircuito no siempre desactiva la alarma? Se jodió la ratica esa. Cuiden sus motos”, comentó un internauta en el video compartido a través de redes sociales.

Varios usuarios pusieron en duda la autenticidad de las imágenes, pues parecen grabadas con un celular. Sin embargo, una observación más atenta del mismo revela el contador del video, que luego desaparece del encuadre tras un zoom de acercamiento.

Al parecer, el video compartido en redes sociales es el de la grabación del suceso a través de una pantalla de monitor en blanco y negro donde se reproduce lo captado por la cámara de seguridad. De ahí que las imágenes parezcan grabadas con la cámara de un móvil, cuando en realidad el celular graba la pantalla del monitor.

A comienzos de año, el gobierno cubano negó las informaciones, fotos y videos que divulgaron ciudadanos y la prensa independiente a través de las redes sociales en los que se denunciaba el aumento de robos de motos en Cuba, donde la policía parece estar más pendiente de vigilar a activistas de la sociedad civil, que en perseguir a maleantes y delincuentes.

"En algunos casos, se demuestra que son sucesos ocurridos en años anteriores o noticias falsas, con la pretensión de generar un clima de impunidad e inseguridad ciudadana en medio de las festividades", indicó una nota el Ministerio del Interior (MININT), tratando de ocultar una realidad que los ciudadanos denuncian a diario tras acusaciones de manipulación y alarmismo creado para erosionar la confianza en los cuerpos de seguridad cubanos.

Según estadísticas oficiales, entre enero y noviembre de 2021 se esclarecieron 281 denuncias de robo de motorinas y se recuperaron 186 de esos populares medios de transporte, que fueron devueltos a sus propietarios legales.

“Aquí en Holguín hay robos de las motorinas y motos; ¿y eso dónde se habla? Por favor, no quieran tapar el sol con un dedo. Aquí [roban] hasta de día, ya no hay vergüenza. Solo en Día y Noche se ve efectividad de la policía y en La Habana. Holguín no le importa a NADIE”, reaccionó una usuaria en redes sociales a la nota del MININT.

“Yo vivo en Holguín y sí minimizan; y no le dicen a la población lo que pasa”, aseguró otro que describió un grupo de supuestos hechos delictivos ocurridos recientemente en esta provincia oriental.

“Sin palabras, todo lo que está pasando y me salen con que son noticias falsas, la realidad es de inseguridad y de poco actuar, no fastidien, si las motos y teléfonos son el día a día de los delincuentes y la mayoría siguen haciendo sus fechorías con total impunidad”, manifestó un tercero.

A mediados de diciembre el Club de Motos Eléctricas denunció en Facebook el incremento de asaltos a algunos de sus miembros, llegando incluso los ladrones a utilizar armas blancas. "Pedimos al gobierno que ¡haga algo al respecto ya! Siempre Cuba ha tenido el lema al mundo de que somos un país seguro donde podemos caminar y conducir con seguridad en nuestras calles. Hoy no nos sentimos seguros", dijeron a través de un comunicado.

Días después, la policía cubana capturaba a los asesinos de Armando Argelio Pérez Zaldívar, un motorista de 49 años de Holguín que fue encontrado muerto, tras varios días desaparecido. Cuatro ciudadanos entre 29 y 33 años resultaron detenidos y dos de ellos confesaron haberlo asesinado.

El cadáver fue encontrado en una zona despoblada y de abundante vegetación en la localidad de San Andrés, lugar donde los presuntos asesinos confesaron haberlo enterrado. Tres de ellos tenían antecedentes penales, a uno de los cuales se le ocupó la moto del fallecido, ya desarmada.

A raíz del suceso, el club de motos eléctricas de Cuba alertó a sus miembros sobre una ola de asaltos "preocupantes" que están ocurriendo en el país, sobre todo en La Habana, "tanto de noche como de día, tanto en zona buena, como en zona mala".

"No nos sentimos seguros. Esta ola de asaltos que se vienen viendo en las redes sociales a mano armada, cuchillos, soga, machete, pedradas, ¡ya es demasiado!", denunció el grupo Moto Eléctrica Cuba.