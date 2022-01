Accidente cobra la vida de un conductor cubano en Granma

Accidente de tránsito en Granma Foto © Yuniesky Gonzalez en Facebook

Un accidente de tránsito reportado este miércoles en la carretera Bayamo-Manzanillo, en el oriente de Cuba, dejó saldo de una persona fallecida.

Varias publicaciones en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas" señala que se trató de un choque entre un carro Moskovich y un auto moderno amarillo de una agencia estatal de taxis.

El suceso ocurrió a las 6:00 am en la carretera Bayamo-Manzanillo cuando, al parecer, el taxi le quitó el derecho de vía al Moskovich, dejando saldo de un fallecido, subraya una publicación.

Accidente en la carretera Bayamo-Manzanillo, Cuba. Captura de pantalla

Un vecino de la víctima apunta en los comentarios del post que se trató del chofer del Moskovich, un hombre residente en la ciudad de Manzanillo.

Asimismo, otros usuarios aseguran que ese tramo de la carretera, cerca de la Universidad de Granma, es bastante peligroso.

En las imágenes se observa que los autos chocaron de frente, porque "al parecer el taxi le quitó el derecho de vía al Moskovich", señalaron internautas.

Accidente en la carretera Bayamo-Manzanillo, Cuba. Captura de pantalla

Además, señalaron que la imprudencia causa estos lamentables hechos, pues "la carretera Bayamo-Manzanillo solo está más o menos buena de Veguitas hasta Manzanillo y, sin embargo, es donde menos accidentes existen".

"Soy chofer y la transito a diario... además de que el que es buen chófer sino conoce algún tramo de las carreteras cubanas DEBE extremar precauciones y si vas tarde a algún lugar... levántate temprano o en su defecto (a menos que traslade a un herido o des asistencia a alguna persona) lo mejor es llegar con vida, por lo tanto, no corras", recomendaron los conductores.

"Por experiencia le puedo decir que la corredera solo es buena en el deporte. Yo tengo miles de anécdotas de cosas que me han sucedido en la vía y créame que la corredera no lleva a nada bueno. Yo conduzco un auto moderno y he ido por la carretera y me pasa otro auto por al lado a gran velocidad y al final los dos llegamos juntos. Eso quiere decir que el que más corre no es el que llega primero sino el que mejor haga su función en la vía", subraya un cubano.

Los accidentes en Cuba son frecuentes, entre otras causas, por el mal estado de los vehículos y el pésimo estado de las carreteras, refieren las estadísticas.

El pasado 7 de noviembre el gobierno cubano informó que hasta septiembre se registraron 5,612 accidentes en la vía pública, una cifra superior a la que reportada de manera oficial en igual período del año anterior.

En ellos hubo 350 muertes en accidentes de tránsito y más de 3,700 lesionados.