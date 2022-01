Activista Javier Larrea denuncia presiones de ANIPLANT para absorber filiales de Bienestar Animal Cuba

Javier Larrea denuncia presiones de ANIPLANT Foto © Facebook/Javier Larrea

El activista y defensor de los derechos animales Javier Larrea denunció este jueves las presiones de la Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas (ANIPLANT), para absorber las filiales de Bienestar Animal en Cuba (BAC).

De acuerdo con un post en sus redes sociales, tres filiales han sido usurpadas por la mencionada asociación de perfil estatal, y la estrategia del momento consiste en contactar a las nuevas filiales de BAC para proponerles ser ANIPLANT.

En su declaración, Larrea pidió que no lo contactara nadie "para hacerme perder el tiempo, no quiero nada que tenga que ver con ANIPLANT ni el gobierno en materia de protección animal".

Sus razones concuerdan con los ideales que dieron origen al BAC como un grupo de voluntarios de rescate y protección animal en Cuba.

Este grupo, considerado el más grande dedicado a estos fines en el país, según el propio Larrea, pretende continuar independiente y alejado de organizaciones gubernamentales.

Larrea, quien asegura que BAC significa todo para él, renunció a la presidencia de este activismo tras alegar presiones del gobierno durante 2021.

"Es mi seguridad y la de la gente que quiero. Es poder vivir un momento de paz. Renuncio públicamente a la presidencia de BAC. No me insistan, no me peleen, no me cuestionen mi decisión. Solo pido comprensión. No saben el nudo que tengo en mi garganta ahora mismo y el dolor tan grande. Me arranco yo mismo un pedazo de mi ser, pero es necesario hacerlo", dijo en esa ocasión.