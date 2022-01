Escritor cubano Carlos Manuel Álvarez dedica soneto a huelga de hambre y sed de Luis Manuel Otero

Calos Manuel Álvarez y Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook/ Calos Manuel Álvarez - Luis Manuel Otero Alcántara

El escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez escribió un soneto, a propósito de la huelga de hambre y sed que hace cinco días inició el artista independiente y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.

“He dicho ya todo lo que sé sobre el totalitarismo cubano, pero los cuerpos siguen presos y la injusticia no se acaba. "¿Qué puede hacer la escritura? Nunca recupera nada", dice Glissant. Yo sé que esta pelea no se ha acabado para mí y para los míos (ellos saben quiénes son). Se me vuelve la prosa inmoral. Profundamente avergonzado, profundamente confundido y rabioso, les dejo el primer soneto que escribo en mi vida”, comentó Álvarez para introducir sus versos a los que tituló “Huelga de hambre y sed”.

“No mastica la boca del recluso/ ni el agua le alivia la garganta./ Con ceniza y carbón riega la planta/ que ha sembrado la mano del abuso. / El césped de su cuerpo pisoteado/ esconde recompensas sugeridas./ De la constelación de sus heridas/ un largo olvido fue desenterrado: el modo de hablar con el silencio/ y la vigilia de la piel dormida,/ así como un rezo íntimo sin suerte. Estamos, vieja sangre destruida,/ muriendo la vida de su muerte/ y él viviendo la muerte de la vida”, dicen los versos de Álvarez en este su primer acercamiento a la poesía.

Luis Manuel Otero Alcántara inició la huelga el 19 de enero último, en señal de protesta a los más de seis meses que lleva injustamente encarcelado. Como castigo, las autoridades del recinto penitenciario de Guanajay lo trasladaron a una celda de castigo y además negaron cualquier tipo de comunicación o vista con familiares y amigos.

En su última llamada a la activista y curadora de arte, Claudia Genlui Hidalgo, Otero Alcántara afirmó que “está al límite. Que desde hoy rechaza todos los 'derechos' que tiene un preso, porque él no debería serlo. Su cuerpo está preso por una injusticia, pero su mente siempre ha sido libre y así quiere mantenerla".

El artista visual de 34 años ha sido arrestado más de 60 veces durante los últimos siete años. Ha sido víctima de asedio y vigilancia policial y de cortes a su línea de teléfono celular y datos móviles para limitar su acceso a Internet.

El estado cubano ha diseñado contra él campañas de difamación en la prensa nacional, ha amenazado a sus amigos, vecinos y familiares. Los agentes de la Seguridad del Estado le han propinado severas golpizas y lo encarcelaron, esta última vez, por intentar sumarse a las protestas del 11J en La Habana.

En 2021, la revista Time lo incluyó en su prestigiosa lista de las 100 Personas más influyentes y fue nominado a la Beca de Cintas Foundation, una organización que desde 1963 apoya el desarrollo de la cultura cubana.