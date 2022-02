Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar Ucrania ante inminente ataque de Rusia

El gobierno de Estados Unidos pidió este viernes a sus ciudadanos que abandonen el territorio de Ucrania ante una inminente invasión de Rusia, luego de que Moscú iniciara maniobras militares en Bielorrusia.

La administración del demócrata Joe Biden elevó el nivel de alarma y recomendó a los estadounidenses salir de Ucrania en un plazo de 24 a 48 horas, pues no podrá en peligro la vida de soldados en operaciones de rescate, según un reporte de The New York Times.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el gobierno de Putin podría iniciar la invasión de la antigua república soviética en cualquier instante, incluso en estos momentos en que la atención internacional se centra en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, que se celebran hasta el 20 de febrero.

El gobierno estadounidense afirmó que los servicios de inteligencia del país habían reunido información de que Rusia tenía previsto al próximo miércoles como la fecha objetivo para el inicio de la acción militar. Advirtieron además que existe una posibilidad de que la mención de una fecha sea parte de un esfuerzo por despistar.

También las alarmas han saltado en la Unión Europea pues el bloque regional, hasta ahora reacio a iniciar evacuaciones de Kiev, dio al personal no esencial destacado en Ucrania, la posibilidad de realizar sus funciones desde la modalidad de “teletrabajo”.

“Seguimos evaluando la situación a medida que se desarrolla, en consonancia con el deber de atención que tenemos hacia nuestro personal y en estrecha consulta y coordinación con los Estados miembros de la UE”, dijo al respecto Peter Stano, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea.

En medio de esta escalada de tensiones, el presidente de Rusia Vladimir Putin y su contraparte estadounidense, Joe Biden, tienen pactada una conversación telefónica para el sábado 12 de febrero, que pudiera influir en el rumbo de los próximos acontecimientos.

El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, advirtió que no existe certeza sobre las decisiones del Kremlin, sin embargo, señaló que las circunstancias han cambiado y que el incremento de fuerzas rusas en las proximidades con Ucrania, sugiere que “hay una posibilidad muy concreta de un ataque en cualquier momento”, incluido “un asalto rápido” a la capital de ese país.

Además de la nación norteamericana, otros países han solicitado a sus ciudadanos que abandonen la zona, entre ellos Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Estonia, Letonia, Holanda, Japón y Corea del Sur. Hace poco más de una semana, Canadá retiró todo el personal no esencial de su embajada en Kiev.

Varias organizaciones internacionales y sedes diplomáticas, como la de los propios Estados Unidos y la de Países Bajos, organizaciones internacionales y embajadas en Kiev, como la de Estados Unidos o Países Bajos, preparan un punto de emergencia en la ciudad ucraniana de Lviv, muy cerca de la frontera con Polonia, para desplazar allí a sus sus trabajadores en caso de invasión rusa.

Mientras tanto, videos y fotos satelitales muestran la progresiva concentración de tropas rusas a lo largo de sus fronteras Ucrania y las maniobras de esas fuerzas en Bielorrusia. Moscú también ha ordenado la movilización de militares y la realización de ejercicios navales en el mar Negro y en el de Azov.

Esta escalada agresiva comenzó desde finales de 2021 y a pesar de que se han realizado conversaciones diplomáticas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, el conflicto parece aumentar. El gobierno de Putin ha trasladado grandes cantidades de sangre para transfusión hacia las fronteras, en un aviso de que la guerra puede estallar.

El pasado 2 de febrero, la administración Biden ordenó la movilización de 3,000 soldados hacia Europa del Este, con la intención de “disuadir” a su contraparte rusa de iniciar una confrontación. El vicecanciller ruso, Serguei Riabkov dijo a Washington que no descartaba la posibilidad de establecer avanzadas militares en Cuba y Venezuela, lo que en el caso de la isla, le ha valido fuertes críticas al gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez.