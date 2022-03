Ovi estrena "Nunca me deje", otro éxito que arrasa en Youtube

El tema "Nunca me deje", estrenado hace poco más de 24 horas por el popular reguetonero cubano Ovidio Crespo, conocido como OVI, casi alcanza el millón de reproducciones en Youtube.

En la canción aparece la mamá del artista, quien llegó recientemente a Estados Unidos, y cuyos consejos son el leitmotiv de la historia que relata la canción.

"Hijo, acuérdate de lo que to siempre te digo. Tienes que cuidarte. Tú sabes que yo me preocupo mucho. No te dejes de nadie. Recuerda que este mundo en que vivimos es muy complicado, cree en mí, que quien te quiere no te engaña", se oye a inicios del video, tras lo cual, el músico narra a ritmo de reguetón, su experiencia cuando se alejó de su familia para radicarse en otro país.

"De ninguno me dejé, de ninguno me dejé", dice el cantante.

"Yo nunca me dejo de nadie, de nadie", suena el estribillo, que reivindica la importancia de la educación y la presencia incorpórea de la familia en la experiencia y el desarrollo del migrantes lejos de su tierra y frente al nuevo mundo.

La canción fue estrenada en la noche del 10 de marzo en Youtube y ya tiene 884,121 vistas y casi 50.000 likes.

OVI salió de Cuba en 2018 y tras llegar a Estados Unidos llamó la atención de Bad Bunny por su combinación de sonidos urbanos con un género tradicional como los corridos mexicanos.

Antes de 2020 ya había grabado un disco en Los Ángeles y es actualmente uno de los cantantes cubanos de música urbana más populares.

El 11 de febrero pasado estrenó junto a la mexicana Kim Loaiza una pegadiza canción titulada "Después de las 12", que vino acompañada de un videoclip que está arrasando en Youtube, y en menos de 24 horas alcanzó los 3 millones de reproducciones. A un mes de ese estreno el video ha sido visto 18,580,200 de veces.

Estos estrenos llegan en un momento muy dulce a nivel personal para él. El 9 de febrero dio la bienvenida a su primer hijo, un bebé que se llama Ovi Jr. y a quien el cantante consideró "el dueño de toda mi vida" y ya es una estrella en Instagram.

