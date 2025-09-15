La pelea entre Ovi y Bryant Myers sigue dando qué hablar después de que el boricua se llevase la victoria por decisión unánime el pasado viernes en Puerto Rico. Dos días después del combate, Ovi subió una historia a Instagram en la que estalló contra su rival, acusó a la federación de parcialidad y volvió a pedir una revancha, esta vez en Miami.

“Tus puños no tumban ni a un desprevenido”, soltó el reguetonero cubano, restándole importancia al castigo recibido durante los tres asaltos del combate. En el video, respondió directamente a las publicaciones de Myers, donde este aseguraba que no había recibido golpes.

“Sube tu boca por dentro, la tienes entera explotada. Te haces el Crawford, ¿entonces las fotos que subí son inteligencia artificial?”, cuestionó Ovi, en referencia al campeón mundial Terence Crawford, ironizando sobre la actitud de Myers tras el combate.

El cubano insistió en que la pelea fue injusta desde el inicio: “Esa pelea es un descaro con una federación que está prestada para ti. El presentador es tu primo, el de la federación también está pa’ ti”.

También criticó el estilo defensivo del boricua: “Fuiste a correr más que Slayter. No te estés haciendo el boxeador. Fuimos a quitarnos la picazón, ¿o no?”

Sobre los golpes que recibió, Ovi aseguró que no lo afectaron: “Me diste tres o cuatro puños, uno por la espalda con toda tu fuerza y no sentí nada. Entonces, cállate la boca”.

El mensaje cerró con un reto claro: una nueva pelea en territorio neutral. “Tú dijiste que esto acaba aquí, ¿o quieres seguir? Tú me avisas. Estoy listo para ti, para hacer una pelea en Miami, no aquí”, sentenció.

La pelea entre Ovi y Bryant Myers, parte del evento “Saldando Cuentas”, se celebró el 12 de septiembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Aunque el resultado fue claro sobre el ring, la tensión entre ambos cantantes continúa, y la posibilidad de una revancha en Miami comienza a tomar fuerza. ¿Crees que volverán a pelear los cantantes?

