Ovi derrite las redes con fotos y baile junto a su hijo: "Este cargador sí me llena de energía positiva"

El reguetonero cubano Ovi ha vuelto a conquistar a sus seguidores en redes sociales, esta vez con una tierna y divertida serie de imágenes en las que aparece acompañado de su hijo.
“Este cargador sí me llena de energía positiva”, escribió el artista en su perfil de Instagram, en referencia al pequeño, que no solo le robó el protagonismo, sino también los corazones de sus fans.
En las fotos, padre e hijo posan sonrientes sentados en la parte trasera de un lujoso Lamborghini Urus, vestidos a juego con ropa colorida de la marca BAPE, y exhibiendo una complicidad que ha enternecido a miles.
El pequeño, además, imita a la perfección los gestos de su padre, mostrando una sorprendente sincronía no solo en el look, sino también en actitud y carisma.
Pero la ternura no se quedó ahí. En un breve clip compartido también por el cantante, ambos aparecen bailando juntos, y la gracia del niño desató una oleada de comentarios elogiosos y emojis de corazones en la publicación.
“El sueño de todo hombre claro que sé”; “El chamaquito la rompe”; “Copiado y pegado”; “Que más se le puede pedir a la vida”; “La combi BAPE”; “La familia primero”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.
Lo más leído hoy:
Ovi, aunque suele estar en medio de polémicas, siempre que comparte momentos junto a su hijo conquista a sus seguidores pues muestra esa faceta más íntima y entrañable que sus fans agradecen y celebran.
Preguntas frecuentes sobre Ovi y su vida familiar
¿Qué ha compartido Ovi recientemente en sus redes sociales?
Ovi ha compartido una serie de fotos y un video emotivo junto a su hijo, donde ambos se muestran vestidos con ropa colorida de la marca BAPE y disfrutando de un momento de complicidad. Las imágenes han enternecido a sus seguidores en Instagram.
¿Cómo ha reaccionado el público ante las publicaciones de Ovi con su hijo?
El público ha reaccionado de manera muy positiva a las publicaciones de Ovi con su hijo, llenando la sección de comentarios con elogios y emojis de corazones. Los seguidores han destacado la ternura y el vínculo especial entre padre e hijo.
¿Qué otros momentos familiares ha compartido Ovi en el pasado?
Además de las recientes fotos con su hijo, Ovi ha compartido momentos emotivos como el regalo de un Tesla a su madre, demostrando su profundo amor y gratitud hacia su familia. Estos gestos han sido muy apreciados por sus seguidores.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.