Residente: “En mi disco hay un tema dedicado a Cuba y Puerto Rico”

Residente Foto © Captura de pantalla/ Youtube Residente

El rapero René Pérez Joglar, más conocido como Residente, aseguró este sábado que en su próximo disco hay un tema dedicado a Cuba y Puerto Rico, luego de que lo cuestionaran por no incluir los sucesos del 11 de julio en su última canción “This is not America”.

“Cuba puede estar desaparecida del mapa siempre, no hay lío. Pero que venga Residente y haga un tema en pleno 2022, luego de que en Cuba hubo un estallido social sin precedentes hace menos de un año, y él no le haga un guiño a eso, es también faltar a la memoria de Latinoamérica”, aseguró en un tuit el activista y escritor Ariel Maceo Téllez.

El artista puertorriqueño respondió a la publicación y aseguró que la canción que estrenó hace unos días junto al dúo cubano Ibeyi, estaba escrita mucho antes de que ocurrieran las protestas sociales en la isla y que incluso antecede al inicio de la pandemia.

“Claro que van a faltar banderas. Desde Haití, Guatemala, Nicaragua, Honduras etc Pero esto no es un comercial de los Panamericanos. Tranquilo que en mi disco hay un tema dedicado a Cuba y Puerto Rico”, añadió el ex integrante de Calle 13.

No obstante, la periodista independiente cubana Luz Escobar, dio otra respuesta a Residente, señalando que su olvido de mencionar a Cuba no tiene que ver con el momento en que escribió la canción, pues de ser el caso, hubiese podido hablar sobre las Damas de Blanco o los 75 opositores que el gobierno cubano encarceló en 2003 durante la llamada Primavera Negra.

Otros internautas sí agradecieron la respuesta del rapero y celebraron su compromiso con las injusticias que suceden en su país natal. “Aquí en Puerto Rico la gente lo admira mucho por siempre dar la cara cuando las personas lo necesitan”.

“This is not America” salió a la luz pública el 17 de marzo pasado. La letra de la canción presenta con un matiz crítico la historia del continente y señala que el nombre no identifica solo a Estados Unidos, sino que pertenece a toda la región desde Canadá hasta la Tierra del Fuego.

En el tema colaboran las gemelas fanco-cubanas Ibeyi, quienes hacen los coros y la percusión. En el video aparecen representados diferentes países y sus luchas sociales, aunque falta por supuesto, la bandera cubana y el reflejo del estallido gubernamental que sacudió a casi todas las ciudades de la isla en 2021.

El artista puertorriqueño, que ha estado de visita en Cuba en más de una ocasión, criticó la gestión del gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante la profunda crisis sanitaria y de alimentación que atraviesa el país y que vio su momento más difícil en julio del año pasado.

Residente mantuvo un enfrentamiento contra la cuenta de la Presidencia en la red social Twitter, a partir de las críticas que hizo a las autoridades y a las que los representantes del régimen respondieron, justificando las penurias del pueblo tras las excusas del bloqueo y la pandemia.

El rapero ripostó diciendo que era una pena que se tomaran el tiempo para prestarle atención a él cuando ignoraban los reclamos de la ciudadanía y utilizó la etiqueta SOS Cuba, promovida por otros representantes del género urbano en Puerto Rico como Don Omar, Daddy Yankee, Ozuna y Rauw Alejandro.