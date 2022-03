Transeúnte resulta herido en derrumbe parcial de un techo en Isla de la Juventud

Un hombre que pasaba el viernes por un portal en la Isla de la Juventud, resultó herido luego de que el techo se derrumbara parcialmente sobre él sin que le diera tiempo a ponerse a salvo.

Según una información del periódico local Victoria, el hecho ocurrió en el portal ubicado en la calle 37, entre 24 y 26, en Nueva Gerona, donde se ofrecen varios servicios públicos.

Foto: Victoria / Yoandris Delgado Matos

"Debido al deplorable estado constructivo del espacio, un transeúnte resultó herido al caer pedazos de las piezas", relata el texto.

Foto: Victoria / Yoandris Delgado Matos

Las fotos muestran que los pedazos de techo le partieron la cabeza al transeúnte, un hombre joven, quien necesitó varios puntos de sutura.

Foto: Victoria / Yoandris Delgado Matos

Otras imágenes permiten ver el estado ruinoso de la edificación, en la que los deteriorados tablones de madera del techo terminaron por ceder ante el peso de las tejas.

Foto: Victoria / Yoandris Delgado Matos

La publicación añadió que varios vecinos de la zona han manifestado su preocupación por el peligro de la construcción.

"Sirvan estas líneas para alertar a instituciones y familias de la urgencia de adoptar las medidas correspondientes, las cuales requieren acciones más profundas que una señalización o prohibición del paso", concluyó.

Este hecho ocurre menos de dos semanas después de que una mujer perdiera la vida debido al derrumbe de un falso techo en un comedor social, en la esquina de Monserrate y Lamparilla, La Habana Vieja.

La víctima era empleada del Sistema de Atención a la Familia (SAF) y estaba barriendo el local cuando se cayó parte del techo.

Una trabajadora de la empresa de gastronomía que gestiona el comedor, explicó al portal digital 14 y Medio que no se pudo hacer nada por su compañera porque los trozos que cayeron eran muy grandes y su cuerpo quedó totalmente sepultado por los escombros. Murió en el acto.

A comienzos de mes el periódico Escambray, de Sancti Spíritus, denunció la situación de un emblemático edificio situado en el centro de la ciudad, el cual presenta un deterioro tal en sus balcones, que estos podrían venirse abajo en cualquier momento.

La falta de mantenimiento del inmueble durante años ha provocado que el acero haya corroído los aleros perimetrales en los balcones del segundo y tercer nivel, expuestos al viento, el sol y la lluvia.

Aunque los residentes han denunciado el caso a todas las instancias del gobierno y el Partido, solo han recibido las típicas escusas: no hay presupuesto para ejecutar el trabajo, no está incluido en el plan de mantenimiento del año o no hay fuerza de trabajo para las obras.