Termoeléctrica Antonio Guiteras demorará un día más en arrancar, según Unión Eléctrica

La termoeléctrica Antonio Guiteras, la de mayor generación en Cuba, demorará un día más en arrancar, según informó este domingo la Unión Eléctrica (UNE), y no será hasta el próximo 22 de marzo su incorporación al Sistema Electroenergético Nacional.

En un comunicado en redes sociales, la UNE aseguró que “se trabaja ininterrumpidamente” en la planta ubicada en la provincia de Matanzas, luego de que saliera de servicio el 17 de marzo último “por un salidero ocurrido en la caldera''.

La empresa anunció, además, que "otras tres unidades se incorporarán al SEN entre el día de hoy y mañana" y afirmó que ello "permitirá dar solución a las afectaciones que se han venido produciendo en el servicio eléctrico”.

La central dejó de generar electricidad tras presentar roturas considerables en las paredes de agua y las tuberías de la caldera, que tendrían que ser fabricadas desde cero en un taller de mantenimiento a centrales eléctricas, en la capital cubana. Las bombas de alimentación y las turbinas también presentaron averías imprevistas

La UNE añadió en su post que tomaron todas las medidas para reducir el consumo en el sector estatal y reconoció a “la población por el apoyo a las medidas de ahorro y el uso racional de la electricidad”. La entidad programó apagones de entre cuatro y seis horas en los bloques residenciales de varias provincias para resolver el déficit de megawatts en los horarios picos de la tarde y la noche.

La puesta en marcha de la Antonio Guiteras no resolverá por entero el déficit de generación, pues la termoeléctrica Máximo Gómez de Artemisa también está fuera de servicio, afectada por el incendio de grandes proporciones que se desató en la turbina de vapor de la instalación el 7 de marzo último.

Varios internautas manifestaron sus inconformidades y criticaron a la UNE por dar informaciones poco exactas y contradecirse. “Primero el noticiero dijo que el 20, ahora es el 22 no den más plazos y acaben con nuestras molestias”, comentó una usuaria.

“Pero por qué no informan la disponibilidad que hay para la noche. En el país hay niños chiquitos que no saben y no entienden de estos calores y las afectaciones. Además las personas comen. Hace falta un horario y que se cumpla. Siempre es lo mismo cada vez que se acerca el verano. Nueve meses sin corriente”, afirmó otra forista.

Hace solo dos semanas la central matancera tuvo otra avería inesperada y fue sometida a un mantenimiento parcial con el que apenas solventaron los problemas ocasionados por 30 años de sobreexplotación y la existencia de una tecnología obsoleta para la que ya casi no se producen piezas de repuesto en el mercado internacional.

En diciembre de 2021 la planta también detuvo la generación de electricidad durante 72 horas en las que se realizó la limpieza de los calentadores de aire regenerativos y reparaciones en el domo de la caldera y otros equipos auxiliares, determinantes en la potencia y estabilidad de la red.

A fines de 2022 debe producirse una nueva parada de la Antonio Guiteras. Según Román Pérez Castañeda, especialista principal del grupo de ingeniería y proyectos de la instalación, la salida será durante 90 días, con vistas a solucionar deficiencias más graves e intentar un aumento en su capacidad de generación hasta los 300 megawatts.