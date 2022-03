Programan apagones de cuatros y seis horas en Guantánamo y Sancti Spíritus

Apagón en Cuba (Imagen referencial) Foto © alemeneghini / Twitter

La empresa eléctrica de Guantánamo anunció a sus usuarios apagones de hasta cuatro horas diarias durante este fin de semana y el próximo lunes 21 de marzo debido al déficit de generación energética.

En su muro de Facebook, la entidad compartió su plan de afectaciones eléctricas en cinco bloques residenciales, a partir del viernes 18 de marzo y hasta el lunes.

También la empresa eléctrica de Sancti Spíritus programó cortes de luz de hasta seis horas para el viernes, desde las 2:00 pm hasta las 8:00 pm en Cabaiguán, Yaguajay, Fomento, Trinidad y el municipio cabecera; así como la retirada del servicio desde las 8:00 am y hasta las 2:00 am del sábado en Taguasco, Cabaiguán, Fomento, Jatibonico, Yaguajay y la capital provincial.

Las reacciones de molestia de los usuarios en los dos post no se hicieron esperar.

"Qué horror, de nuevo", "Empezamos de nuevo, no hay respiro", "Ya empezamos, gracias Fidel" y "No lo creo", fueron algunas de las frases que dejaron los internautas.

El viernes la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó a la población que en el horario pico de la tarde-noche podrían ocurrir apagones debido a los bajos niveles de reserva de generación eléctrica.

Según explicó la entidad, para esas horas se estimaba una disponibilidad de 2,634 MW y una demanda máxima de 2,580 MW, para una reserva de 54 MW.

Ya el jueves en ese mismo horario el servicio se interrumpió, desde las 19:43 horas hasta las 20:59 horas (una hora 16 minutos), con un tiempo de afectación máximo por consumidor de una hora.

Todos estos apagones podrían agravarse si no resuelve la avería "inesperada" que sufrió el jueves la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas, la de mayor generación de Cuba.

Hasta el viernes, los expertos no sabían cuándo volverá a entrar en funcionamiento debido a que la caldera no se había enfriado y no habían podido evaluar la causa del alto consumo de agua que causó la salida de la instalación del sistema.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, especialista en inversiones de la termoeléctrica, señaló que esperaban empezar esa noche la evaluación de la avería en la caldera, para determinar cuánto tardará reparar la rotura, aunque inicialmente se informó que podría demorar de cinco a seis días.

A todo ello se suma la salida de servicio por averías de dos unidades de la CTE Máximo Gómez, del Mariel, que sufrió un incendio la semana pasada.

Ante las protestas de los ciudadanos, agobiados por la alta probabilidad de nuevos cortes de luz, la Unión Eléctrica respondió pidiéndoles "confianza".

Foto: Captura de Unión Eléctrica UNE / Facebook

Hace solo dos semanas que la central Guiteras anunció la salida de servicio durante varios días por labores de mantenimiento.

La planta, con más de 30 años en explotación, genera actualmente unos 250 MW por debajo de su capacidad, debido a problemas con el consumo de agua y suciedad en la caldera, entre otros factores que le impiden aumentar la carga.