Hillary Clinton da positivo al coronavirus

La ex secretaria de Estado durante el mandato de Barack Obama, la demócrata Hillary Clinton, resultó contagiada de coronavirus, pero se encuentra fuera de peligro y agradeció a las vacunas por ello.

“Bueno, he dado positivo por COVID. Tengo algunos síntomas leves de resfriado, pero me siento bien. Estoy más agradecida que nunca por la protección que las vacunas pueden brindar contra enfermedades graves. ¡Por favor, vacúnese y póngase las dosis de refuerzo si aún no lo ha hecho!”, dijo este martes Clinton en sus redes sociales.

El contagio de Clinton se detectó diez días después del anuncio del positivo a COVID del expresidente Barack Obama, quien indicó que había resultado contagiado pero que solo sentía irritación en su garganta.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio positivo a una prueba de COVID-19, aunque refiere que solo se siente la garganta irritada.

“Por lo demás me encuentro bien”, apuntó el exmandatario en su cuenta de Facebook, aprovechando también para agradecer el desarrollo de las vacunas contra este flagelo. “Michelle y yo estamos agradecidos por habernos vacunado y reforzado, y ella ha dado negativo”, añadió.

En sintonía con la comunidad científica y la mayoría de los políticos demócratas estadounidenses, ambas figuras del partido aprovecharon para lanzar el mismo mensaje que el presidente Joe Biden, insistiendo en la importancia vital de la vacunación contra el coronavirus, así como la de recibir las dosis de refuerzo.

“Es un buen recordatorio de que, aunque los casos disminuyen, debes vacunarte y reforzarte si aún no lo has hecho para ayudar a prevenir síntomas más graves y contagiar la COVID a otras personas”, explicó Obama en su anuncio de contagio.

Este martes, la ex primera dama también informó acerca del estado de su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993 – 2001). “Bill dio negativo y se siente bien. Está en cuarentena hasta que nuestro hogar esté completamente limpio. ¡Se agradecen recomendaciones de películas!”, bromeó.

Con el 65,9 % de la población completamente vacunada, Estados Unidos ha administrado 559 millones de dosis con las que ha inmunizado a 217 millones de ciudadanos. Massachusetts es el estado que el mayor por ciento de su población inmunizada, con el 78%, mientras que el más retrasado es el de Tennessee, con el 53,9%.

Tras la aparición de la variante Ómicron, son varias las farmacéuticas que han recomendado una dosis adicional de las vacunas patentadas y homologadas por la Organización Mundial de la Salud.

Recientemente, la empresa farmacéutica Moderna solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la autorización para aplicar una cuarta dosis de su vacuna contra el coronavirus como refuerzo a la población adulta.

La compañía pidió a la agencia estatal responsable de la regulación de medicamentos, que modifique la autorización de uso de emergencia para permitir una cuarta dosis de su vacuna anti COVID-19 en adultos de 18 años y más, que hayan recibido un refuerzo inicial de cualquiera de las vacunas aprobadas.

Con su propuesta, Moderna sigue los pasos de Pfizer, farmacéutica que días antes abogaba por la aplicación de una cuarta dosis de refuerzo ante la evidencia científica acumulada sobre la variante Ómicron.

"Seguimos determinados a brindar un alto nivel de protección contra el COVID-19... Datos del mundo real ofrecidos por el Ministerio de Salud de Israel mostraron evidencia de que una cuarta dosis de refuerzo adicional de nuestra vacuna aumenta la inmunogenicidad y reduce las tasas de enfermedad grave", dijo el CEO de Pfizer, Albert Bourla, en Twitter.

De momento, los funcionarios de salud estadounidenses han dicho que deben valorar muchos factores para avalar estas recomendaciones, pero adelantaron que la cuarta dosis podría acelerarse para grupos vulnerables a infecciones graves si el coronavirus sigue propagándose.