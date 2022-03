Joe Biden visita a tropas estadounidenses en Polonia

RZESZÓW, Polonia (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pudo comprobar de primera mano los esfuerzos internacionales para ayudar a algunos de los millones de refugiados de guerra ucranianos en Polonia y habló con los militares estadounidenses que refuerzan el flanco oriental de la OTAN.

Biden compartió una comida con soldados de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de EEUU estacionados en la zona del aeropuerto de Rzeszow y habló de lo mucho que está en juego en la invasión rusa de Ucrania.

"Están en el centro de una lucha entre democracias y oligarcas", dijo Biden, refiriéndose a los rusos ricos que se enfrentan a las sanciones occidentales desde que comenzó la guerra el 24 de febrero. "Lo que está en juego es cómo van a ser sus hijos y nietos en términos de libertad", dijo Biden.

La agenda de Biden en Polonia se retrasó brevemente después que el avión que transportaba al presidente, Andrzej Duda, diera marcha atrás en su ruta hacia Rzeszow y realizara un aterrizaje de emergencia en Varsovia. Duda subió más tarde a otro avión y regresó. Un miembro de su oficina dijo que Duda no había estado en peligro.

Biden recibió información sobre la respuesta humanitaria para ayudar a los civiles que se refugian de los ataques rusos dentro de Ucrania y para atender al creciente flujo de refugiados que huyen de Ucrania.

"Estoy aquí en Polonia para ver de primera mano la crisis humanitaria", dijo al comienzo de una reunión con Duda, así como con ONGy autoridades estadounidenses y polacas. "Francamente, parte de mi decepción es que no puedo verlo de primera mano como lo he hecho en otros lugares. No me dejan, comprensiblemente, supongo, cruzar la frontera y echar un vistazo a lo que ocurre en Ucrania".

Polonia ha acogido a más de 2,23 millones de personas que huyen de la violencia en Ucrania, de los cerca de 3,7 millones en total que han cruzado las fronteras de Europa central durante las últimas cuatro semanas.

"Cientos de miles de personas están aisladas de la ayuda por las fuerzas rusas y están asediadas en lugares como Mariúpol", dijo Biden en referencia a la ciudad portuaria del este de Ucrania que ha estado sitiada desde los primeros días de la guerra.

"Es como algo sacado de una película de ciencia ficción".

Biden dijo el jueves a los periodistas en Bruselas que su visita reforzará su "compromiso que Estados Unidos se asegure de que somos un elemento importante a la hora de ocuparse de la reubicación de toda esa gente, así como de la asistencia humanitaria que se necesita tanto dentro como fuera de Ucrania".

En Rzeszow, las imágenes de televisión le mostraban compartiendo una pizza de pepperoni y jalapeño y charlando con los paracaidistas estadounidenses reunidos en la cafetería de la base.

"Sólo he venido a dar las gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias".



REFUERZO OCCIDENTAL EN EL FLANCO ORIENTAL

Biden asistió el jueves a una triple cumbre sin precedentes en Bruselas de la OTAN, los países del G7 y los dirigentes europeos, en la que se abordó el peor conflicto del continente desde las guerras de los Balcanes de los años 90.

El viernes por la tarde, el presidente estadounidense viajará a la capital, Varsovia, para entrevistarse con Duda. El sábado está previsto que pronuncie lo que la Casa Blanca describió como un discurso importante.

Polonia espera que la visita de Biden ponga de relieve las garantías de seguridad ya ofrecidas por Estados Unidos de que defenderá "cada centímetro" del territorio de la OTAN. Varsovia desea que haya aún más soldados estadounidenses estacionados en el flanco oriental de la OTAN.

También es probable que Polonia plantee la idea de una misión internacional de mantenimiento de la paz con efectivos estacionados en Ucrania, una idea que propuso por primera vez el líder del partido gobernante, Jaroslaw Kaczynski, durante un viaje a Kiev.

De camino a Polonia en el Air Force One, el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, informó a los periodistas. A la pregunta de si Rusia intentaría bombardear los convoyes que transportan suministros a Ucrania por tierra a través de los países de la OTAN, Sullivan dijo: "Estamos elaborando planes de contingencia para la posibilidad de que Rusia decida atacar el territorio de la OTAN en ese contexto o en cualquier otro".

"Y el presidente ha sido todo lo claro que se puede ser sobre su absoluta determinación de responder con decisión, junto a los demás miembros de nuestra alianza, si Rusia ataca a la OTAN", dijo Sullivan.

También sugirió que Estados Unidos y sus aliados aún podrían imponer nuevas medidas para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania.

"Por supuesto, hay medidas adicionales para apretar las tuercas de las sanciones y las revisaremos constantemente", dijo.

Moscú califica sus acciones en Ucrania de "operación militar especial" para desarmar a su vecino. Kiev y sus aliados occidentales la califican de guerra de agresión no provocada y dicen que el verdadero objetivo de Rusia era derrocar el Gobierno de lo que el presidente, Vladimir Putin, considera un Estado ilegítimo.



