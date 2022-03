Trump afirma que lleva ventaja de 12 puntos a Biden entre los electores de EE.UU

Una encuesta de opinión a los estadounidenses ofreció resultados que llevó al equipo del expresidente Donald Trump a afirmar que lleva una hipotética ventaja de 12 puntos sobre el presidente Joe Biden entre los electores de Estados Unidos.

“El expresidente Trump tiene una ventaja de casi 12 puntos sobre Biden: el 59% de los votantes dicen que son algo o muy favorables a Trump, en comparación con el 47% que son algo o muy favorables a Biden. En una elección hipotética de 2024 contra el expresidente Trump, Biden va a la zaga entre un 45 % y un 42 %”, informó el equipo de Trump en un comunicado enviado a CiberCuba.

Los resultados de la encuesta -realizada por el Emerson College-, fueron enviados este sábado por la plataforma 'Save America', urgiendo a los destinatarios del comunicado a “decirle al presidente Trump lo que piensa”.

Redactado con cierto tono de confidencialidad, el correo con los resultados del sondeo invita a comentar sus impresiones acerca de la información compartida, en lo que podría constituir otra forma de sondear a los electores y agentes de influencia estadounidenses acerca de una hipotética postulación suya a las elecciones presidenciales de 2024, una posibilidad que ya ha anunciado en varias ocasiones.

"Lo hicimos dos veces y lo haremos de nuevo. Lo haremos de nuevo una tercera vez", dijo Trump a finales de febrero, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 2022, celebrada en Florida, y en la cual aseguró que derrotará a Biden en los próximos comicios presidenciales.

Haciendo alusión a su victoria en 2016 y a las elecciones de 2020, que él sigue considerando un fraude, Trump aseguró que tras la invasión de Putin a Ucrania, para que "el mundo esté en paz, se necesita un Estados Unidos fuerte" y no uno "débil", como el de ahora.

"Con Bush, Rusia invadió Georgia; con Obama, Rusia invadió Crimea; con Biden, Rusia invadió Ucrania. Me presento como el único presidente del siglo XXI que vigila que Rusia no invada otro país", aseguró ante los conservadores reunidos en Florida.

Aunque no puede considerarse como el lanzamiento oficial de una campaña presidencial de Trump para 2024, el acto de Florida sirvió al expresidente de plataforma para hacer varias promesas para cuando hipotéticamente regrese al poder, aunque no dijo expresamente que se presentará a las elecciones de 2024 como candidato republicano, para lo cual deberá primero disputar el liderazgo en las primarias de su partido.

Acusando a Biden de haber causado un "caos" y un "desastre" en el país durante su primer año de mandato, Trump calificó de "atrocidad" y "vergüenza" que Rusia esté "diezmando" a los ucranianos y se burló de las sanciones que Estados Unidos y los miembros de la OTAN han impuesto al país asiático.

"Putin está diciendo: 'Oh, me van a sancionar como me han sancionado durante los últimos 25 años'. ¿Quiere decir que puedo apoderarme de todo un país y solo me van a sancionar?", ironizó, diciendo que “Putin está tocando a Biden como un tambor".

Un sondeo interno realizado entre los asistentes a la CPAC, arrojó que el 59% de los asistentes a la conferencia conservadora se mostraba favorable a que Trump fuera el candidato presidencial del partido en las elecciones de 2024.

En una muestra de la influencia dominante de la que goza Trump entre las bases republicanas, su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sólo obtuvo el 28% de los votos en la Conferencia celebrada en Orlando.

La CPAC tiende a atraer al ala más conservadora del Partido Republicano, y sus encuestas no son necesariamente un predictor fiable del eventual candidato. El senador Ted Cruz, de Texas, por ejemplo, superó a sus rivales en la encuesta de 2016, pero Trump acabó ganando la nominación.

"Las próximas elecciones: sería muy afortunado si ese mismo hombre se presentara contra mí", dijo el jueves el presidente Biden en una rueda de prensa tras las reuniones con los líderes de la OTAN, una organización cuya cohesión interna se tensionó durante el mandato de Trump.