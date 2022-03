Ulises Toirac: "Lo de Chris fue un error, lo de Will un delito"

El humorista cubano Ulises Toirac opinó sobre el polémico bofetón que propinó Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar y su punto de vista se resume en una conclusión demoledora: “Lo de Chris fue un error, lo de Will un delito”.

No obstante, en una reflexión publicada en su perfil de Facebook, Toirac -partiendo del análisis del que es también su oficio- desmenuzó la forma en que opera el cerebro de un comediante y el punto en que este debe ser lo suficientemente responsable para no traspasar ciertos límites.

“El comediante llega a su oficio por el tipo de pensamiento (proceso de pensamiento) que puede desarrollar su cerebro: uno del tipo paralelo o lateral, que le permite hallar puntos de contactos entre lo que sucede ante su vista y hechos aleatorios, pensamientos filosóficos, conocimientos comúnmente aceptados” -dijo- y añadió que "es el tipo de resortes que tienen cerebros que se dedican a la solución de problemas de todo tipo, los inventores, etc."

El humorista añadió que lo que distingue al comediante es que "tiene un diablillo en el cerebro mientras trabaja. Uno que constantemente le dicta transgredir, disentir, burlarse, explosionar el común pensamiento de su auditorio".

“La responsabilidad del comediante reside en saber cuándo dar rienda suelta a ese diablillo y cuándo amordazarlo. Rápido, porque estás delante del auditorio”, acotó el artista.

Admitió que todos los que se dedican al oficio se han equivocado más de una vez porque tratándose de un espectáculo se añade como ingrediente "la adrenalina del momento".

“Tal como parece haber declarado Chris Rock, el comediante viene a este mundo a dar luz y alegría. Un comediante sin balanzas se convierte en un ser aborrecible. Este no es el primer bofetón que se gana un comediante ni mucho menos. Solo en Cuba abundan los ejemplos. Este es el más sonado, eso sí”, observó Toirac.

El humorista cubano estima que Chris Rock tiene una carrera que habla por él y cree que “ya debe haber aprendido porque de los errores se aprende mucho más que de los aciertos”.

“De la reacción de Will Smith no puedo hablar, porque no soy abofeteador. Lo de Chris fue un error, lo de Will un delito", concluyó el cubano su reflexión, no sin antes desear que el sentido común de ambos se imponga porque "son genios en lo que hacen".

La opinión de Toirac, que fue elogiada y comentada a partes iguales en las últimas horas, se suma a otras de colegas del gremio, como Alexis Valdés, que han opinado sobre el desagradable incidente que este lunes acaparó portadas en medios de prensa de todo el mundo.

Este lunes, un día después de abofetear a Chris Rock en los Oscar por una broma que el presentador hizo sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, originada por una enfermedad, Will Smith se disculpó con el humorista a través de las redes sociales.

"Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia es inaceptable e inexcusable. Los chistes a mi costa son parte del trabajo, pero no me pude aguantar ante un chiste sobre la dolencia médica de Jada y reaccioné de una forma emocional", dijo el oscarizado actor en un comunicado en Instagram, en el que no perdió la oportunidad para disculparse públicamente con Chris Rock.

No obstante, es un hecho que el actor empañó con el desagradable incidente la ceremonia en que fue reconocido como Mejor Actor por su papel en El Método Williams.

A pesar de las disculpas de este lunes, al recibir su galardón el domingo, el actor se limitó a justificarse diciendo que "el amor te hace hacer cosas locas".

